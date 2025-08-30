ביהמ"ש בארה"ב פסל את רוב מכסי טראמפ, שזעם: "זה יהיה אסון מוחלט"

על פי בית המשפט האמריקני לערעורים, נשיא ארצות הברית חרג מסמכותו בעצם קביעת המכסים. טראמפ הגיב ברשת החברתית שלו: "המכסים עדיין בתוקף, החלטה זו פשוט תהרוס את ארצות הברית של אמריקה"

בית משפט לערעורים בארצות הברית פסק הלילה (שבת) כי מרבית המכסים הגלובליים שהטיל נשיא ארצות הברית טראמפ אינם חוקיים. על פי בית המשפט, הנשיא האמריקני חרג מסמכותו בעצם קביעתם. טראמפ הגיב ברשת החברתית שלו וכתב: "כל המכסים עדיין בתוקף".

הוא הוסיף: "היום, בית משפט לערעורים קבע בטעות שיש להסיר את המכסים שלנו, אך הם יודעים שארצות הברית של אמריקה תנצח בסופו של דבר. אם המכסים האלה ייעלמו, זה יהיה אסון מוחלט למדינה. זה יהפוך אותנו לחלשים כלכלית, ואנחנו חייבים להיות חזקים".

"החלטה זו פשוט תהרוס את ארצות הברית של אמריקה", טען. "ארה"ב לא תסבול עוד גירעונות סחר עצומים, מכסים לא הוגנים ומחסומי סחר המוטלים על ידי מדינות אחרות, ידידות או אויבות, אשר פוגעים ביצרנים, בחקלאים ובכל השאר. כולנו צריכים לזכור שמכסים הם הכלי הטוב ביותר לעזור לעובדים שלנו ולתמוך בחברות המייצרות מוצרים מעולים תוצרת אמריקה".

הנשיא האמריקני סיכם: "במשך שנים רבות, הפוליטיקאים האדישים והלא חכמים שלנו אפשרו למדינות אחרות להשתמש במכסים נגדנו. כעת, בעזרת בית המשפט העליון של ארצות הברית, נשתמש בהם לטובת אומתנו, ונהפוך את אמריקה לעשירה, חזקה ועוצמתית שוב".

הבית הלבן הודיע בתחילת החודש כי במסגרת תוכנית המכסים של ממשל טראמפ, שיעור המכס על ייבוא מוצרים מישראל יעמוד על 15%. למרות שמדובר בהקלה מסוימת מכוונתו המקורית של הנשיא להטיל מכס של 17%, עדיין מדובר במכה משמעותית על הייצוא הישראלי לארצות הברית.

באותו היום הכריז גם הנשיא כי יעלה את שיעור המכסים על ייצוא קנדי למדינה מ-25% ל-35%. ראש ממשלת קנדה, קארני, הביע אכזבה מההחלטה האמריקנית שכבר הייתה מוכרזת מראש, וקיבלה רוח גבית בשל החלטת קנדה להכיר במדינה פלסטינית, אך בירך על כך שלא בוטל הסכם הסחר המשולש של המדינות השכנות.

בחודש אפריל הצהיר טראמפ על הטלת מכסים גבוהים על סחורות המיוצאות לארצות הברית ממדינות שונות, בהן האיחוד האירופי, מדינות אסיה, קנדה וישראל. עם זאת, טראמפ החליט להשהות את הטלת המכסים ב-90 יום, זמן קצר לאחר שהכריז עליהם. עם תום התקופה, המכסים הוטלו בשנית על עשרות מדינות.