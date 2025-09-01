הרשויות באפגניסטן: יותר מ-250 הרוגים ברעידת אדמה במזרח המדינה

הרשויות באפגניסטן: יותר מ-250 הרוגים ברעידת אדמה במזרח המדינה
רעידת אדמה בעוצמה של 6.0 דרגות פקדה את האזור ההררי ליד גבול פקיסטן • לפי דיווחים מהרשויות המקומיות, לפחות 250 נהרגו ו-500 נפצעו • מדובר ברעש האדמה הקטלני ביותר במדינה מאז זה שפקד את הראט באוקטובר 2023
מחבר רם ברנדס
  • רם ברנדס
Getting your Trinity Audio player ready...
אפגניסטן, לפנות בוקר
אפגניסטן, לפנות בוקר צילום: רשתות חברתיות

חשש לחיי מאות בני אדם בעקבות רעידת אדמה בעוצמה של 6.0 דרגות שהכתה הלילה (בין ראשון לשני) במזרח אפגניסטן, באזור הררי סמוך לגבול עם פקיסטן, כך מסרו גורמים מקומיים לסוכנות הידיעות רויטרס.

הרעידה העזה פקדה את אזור ג'לאלאבאד בסביבות חצות לפי שעון אפגניסטן. במשרד ההסברה של שלטון טליבאן במדינה מסרו לסוכנות הידיעות הטורקית אנאדולו כי יותר מ-250 בני אדם נהרגו ו-500 איש נפצעו ברעידת האדמה.

באוקטובר 2023, גרמה רעידת אדמה במחוז הראט שבמערב אפגניסטן למותם של לפחות 2,400 בני אדם, כך מסרה אז ממשלת טליבאן.

עוד בנושא

פליטים מאפגניסטן בארצות הברית

איראנים - NO: טראמפ יאסור כניסה לארה"ב לאזרחי 12 מדינות

זבולון סימן טוב, היהודי האחרון באפגניסטן

"היהודי האחרון באפגניסטן" זבולון סימן טוב עלה ארצה

תגיות |
בחירת העורכת
  • ילדים מבשלים
    איך הטיקטוק והריאליטי הכניסו את הילדים למטבח?
  • פגשה את סלימאני, ראיינה את ראיסי: היהודייה שהגיעה הכי קרוב שאפשר לאויב
    פגשה את סולימאני: היהודייה שהגיעה הכי קרוב שאפשר לאויב
  • מרלה-סווניה ליביך בבית המשפט
    פעיל הימין הקיצוני שמטריל את גרמניה ונמלט מהרשויות
  • מתי כספי באמפי פארק רעננה, הערב
    "נותנים לי כוח להמשיך": מתי כספי במופע ההצדעה ליצירתו
  • חוה אלברשטיין
    התגעגענו: חוה אלברשטיין חוזרת עם סינגל חדש

אולי יעניין אותך