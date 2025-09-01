הרשויות באפגניסטן: יותר מ-250 הרוגים ברעידת אדמה במזרח המדינה

רעידת אדמה בעוצמה של 6.0 דרגות פקדה את האזור ההררי ליד גבול פקיסטן • לפי דיווחים מהרשויות המקומיות, לפחות 250 נהרגו ו-500 נפצעו • מדובר ברעש האדמה הקטלני ביותר במדינה מאז זה שפקד את הראט באוקטובר 2023

חשש לחיי מאות בני אדם בעקבות רעידת אדמה בעוצמה של 6.0 דרגות שהכתה הלילה (בין ראשון לשני) במזרח אפגניסטן, באזור הררי סמוך לגבול עם פקיסטן, כך מסרו גורמים מקומיים לסוכנות הידיעות רויטרס.

הרעידה העזה פקדה את אזור ג'לאלאבאד בסביבות חצות לפי שעון אפגניסטן. במשרד ההסברה של שלטון טליבאן במדינה מסרו לסוכנות הידיעות הטורקית אנאדולו כי יותר מ-250 בני אדם נהרגו ו-500 איש נפצעו ברעידת האדמה.