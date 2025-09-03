מצעד הגאווה: המסר של סין במצעד הצבאי

נשיא סין שי ז'נפינג מנסה לקדם סדר עולמי חדש שיערער את מעמדה של ארצות הברית. המצעד הצבאי אותו יזם בביג'ינג בהשתתפות מנהיגי רוסיה וקוריאה הצפונית אמור לקדם את מטרת העל שלו

ב-1 בספטמבר 1939 השתנה הסדר העולמי שנקבע אחרי מלחמת העולם הראשונה, כאשר כוחות גרמניה הנאצית פלשו לפולין ובכך פרצה מלחמת העולם השנייה. ב-2 בספטמבר 1945, במפרץ טוקיו, על גבי האונייה מיזורי, נחתם הסכם הכניעה של הקיסרות היפנית בפני כוחות בעלות הברית, שניצחו בהובלת ארה"ב בזירת האוקיינוס השקט. בכך נגמרה באופן רשמי מלחמת העולם השנייה.

אותה מלחמה עקובה מדם יצרה סדר עולמי חדש שבו ארה"ב היא ההגמון הימי בעולם - באוקיינוס השקט, ובשאר מקומות נוספים.

הימים היו ימי אחווה וניצחון, אך מהר מאוד נוצרו שני גושים גדולים: מצד אחד - גוש מערבי, דמוקרטי, קפיטליסטי, בהנהגת ארה"ב; למול גוש קומוניסטי בהנהגת ברה"מ.

המלחמה קרה אמנם מעולם לא התחממה לכדי מלחמת עולם גרעינית, אבל האיום תמיד היה שם, למן מהרגע שבו ברה"מ השיגה בעצמה נשק גרעיני. כמובן, ברית המועצות קרסה ב-1991, לאחר תהליך של מספר שנים.

אבל האם ייתכן שהיום, ב-3 בספטמבר 2025 בבייג'ינג ייווצר סדר עולמי חדש? ובכן, זה בוודאי מה שבסין העממית, מה ששי ג'ינפינג – שליטה הכול-יכול של סין – היה רוצה לראות. בימים האחרונים שי אירח מנהיגים ממספר מדינות, מדינות החברות בפורום ארגון שנגחאי לשיתוף פעולה. בוועידה בטיאנג'ין, נכחו נשיא רוסיה, ר"מ הודו, נשיא טורקיה, נשיא איראן, וכן מנהיגים נוספים. כל אלה, בגדול יצאו בקריאה נגד חד קוטביות, נגד חד צדדיות במערכת הבינלאומית; ובעד פיזור הכוח, למעשה נגד ארה"ב.

הסדר העולמי שיצרה והובילה ארה"ב, בצלמה ובדמותה; היה מבוסס סחר, השקעות, ושווקים פתוחים וחופשיים. ואיך יכול החופש הזה להתקיים? בזכות עוצמתה ועליונותה הצבאית של מעצמת-העל האמריקאית. בימים בהם ארה"ב הופכת יותר ויותר פרוטקציוניסטית, אין ספק שיריביה הגיאופוליטיים מזהים הזדמנות.

מצעד בהשקעה של כ-5 מיליארד דולר

כשעוסקים ביום השנה ה-80 לניצחון על יפן הקיסרית וסיום מלחמת העולם השנייה – יש לציין, ובצדק, כי בזירה הפסיפית לפחות, מדובר בהישג אמריקני מובהק. גולת הכותרת, כמובן, הייתה הטלת פצצות האטום על הירושימה ונגסקי – מהלך שהפגין את עצמתה של ארה"ב, כפה על יפן כניעה ללא-תנאים, מנע פלישה עקובה מדם לאיי הליבה היפניים, ומנע מברה"מ מלחלוק בשלל.

אך עבור סין העממית, מצעד הניצחון מהווה במה נהדרת להראות שברבות השנים צמצמה את הפער מול ארה"ב. לפי הערכות משרד הביטחון של טאיוואן, בייג'ינג השקיעה סכום הנאמד בכ-5 מיליארד דולר במצעד הזה.

בין המוזמנים אגב, גם המנהיג העליון של קוריאה הצפונית, קים ג'ונג און – מנהיגה של מעצמה גרעינית החוסה תחת צילה של בייג'ינג ותלויה בה במידה רבה מאוד. ניתן אולי לומר את הדבר גם לגבי נשיא רוסיה פוטין. נציגות מערבית של ממש בדרגי ראשי המדינה וראשי הממשלה לא תראו שם, אבל תמונת ניצחון בוודאי ישיג שי ג'ינפינג, ועימו גם מסר ברור.

אגב, תזכורת לגבי שאיפותיו: הרי סין שניצחה במלחמת העולם השנייה הייתה רשמית סין הלאומית של הקומינטנג בהנהגת הגנרל צ'יאנג קאי שק. כארבע שנים אחרי הניצחון, המפלגה הקומוניסטית הביסה אותם במלחמת האזרחים הסינית וגירשה אותם מחוץ ליבשת אל האי טאיוואן.

במצעד הצבאי בבייג'ינג תוצגנה שלל טכנולוגיות וכן יוצג שלל ציוד צבאי, כולל ציוד צבאי שלא נחשף עד כה. שי ג'ינפינג כבר מיצב עצמו כמנהיג הסיני החזק ביותר מאז מאו צה טונג. כיבוש טייוואן עשויה להיות גולת הכותרת של מורשתו.