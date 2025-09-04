מבוכה בפרלמנט הבריטי: טלפון הוחבא סמוך לרה"מ כדי להשמיע "קולות סקס"

הפרלמנט הבריטי פתח בחקירה לאחר שטלפון נייד הוחבא בבית הנבחרים כחלק ממתיחה שנועדה להשמיע "קולות סקס" בזמן דיון בהשתתפות ראש הממשלה קיר סטארמר.

היום (חמישי) דיווח עיתון "הטיימס", כי הטלפון הושתל סמוך לספסלים הקדמיים והיה אמור להתחיל לפעול בזמן שבו ראש הממשלה הבריטי עמד מול מנהיגת השמרנים, קמי בדנוק, בדיון בפרלמנט. המכשיר תוכנן להשמיע הקלטה קולית עם תכנים מיניים מפורשים. עם זאת, הטלפון התגלה אתמול בזמן סריקה שגרתית לפני פתיחת הישיבה. לא נמצא תיעוד ברור של הרגע שבו הושתל המכשיר.

האירוע מטופל ברצינות רבה, שכן הוא מהווה הפרה חמורה של אבטחת הפרלמנט. גורם שמעורב בחקירה מסר לעיתון כי "נראה שזאת הייתה רק מתיחה, אבל זה היה יכול להיגמר הרבה יותר גרוע". על אף שעלה חשש כי המכשיר יכול היה להיות מטען חבלה, הוסיף הגורם כי "אנחנו לא יודעים איך הוא הגיע לשם".

אולם הדיונים פתוח לציבור ברוב שעות הבוקר, והמתיחה מזכירה אירוע דומה שהתרחש בשנת 2023, בו הושמע קטע אודיו מתוך סרט פורנוגרפי בזמן שידור חי של תוכנית הספורט Match of the Day.

באותו מקרה נשמעו בערוץ BBC One קולות מתוך הסרט, בזמן שגארי ליניקר הציג את הפתיח למשחק בין "וולבס" ל"ליברפול". לאחר מכן נמצא טלפון נייד שהושתל במקום, ויוטיובר שמתמחה במתיחות לקח אחריות על המעשה. ב-BBC פרסמו התנצלות בפני הצופים שנפגעו מהאירוע. ליניקר גילה מאוחר יותר שהטלפון "הודבק לגב התפאורה" ותיאר זאת כ"מתיחה מוצלחת" והוסיף שלדעתו אין על מה להתנצל.

האירוע הנוכחי נחשב לאחת מפרצות האבטחה החמורות ביותר בפרלמנט בשנים האחרונות. בשנת 2019, קבוצת פעילי סביבה ערומים למחצה קטעו דיון על הברקזיט בבית הנבחרים, והדביקו את ידיהם לזכוכית ההפרדה של יציע הקהל. הם שהו במקום במשך 20 דקות כשעכוזיהם מופנים לעבר אולם המליאה.

בשנת 2015 התעמתה עם המשטרה קבוצת פעילים למען זכויות אנשים עם מוגבלויות בתוך בית הנבחרים, לאחר שניסו לפרוץ לאולם הדיונים בזמן ישיבת שאלות לראש הממשלה, במחאה על קיצוצים בקצבאות.