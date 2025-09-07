אחרי פחות משנה בתפקיד: ראש ממשלת יפן הודיע על התפטרות

שיגרו אישיבה הודיע על כוונתו להתפטר מתפקידו כנשיא מפלגת השלטון, על רקע הלחץ מבית לקחת אחריות על ההפסד בבחירות לפרלמנט

ראש ממשלת יפן שיגרו אישיבה הודיע היום (ראשון) על התפטרותו מתפקיד נשיא מפלגת השלטון במדינה, פחות משנה לאחר שהתמנה לתפקיד. עזיבתו של אישיבה את ראשות המפלגה היא למעשה הודעה גם על התפטרות מתפקיד ראש הממשלה בפועל.

הכרזה זו של אישיבה מגיעה על רקע קולות הולכים וגוברים במפלגתו לקחת אחריות על הפסדי מפלגת השלטון הליברלית-דמוקרטית (LDP) בבחירות הפרלמנטריות שהתקיימו לפני כחודשיים. כעת במפלגה נערכים לקיים בחירות למציאת מחליף, שיהפוך באופן אוטומטי למועמד לראשות הממשלה במקומו של אישיבה.

ב-2024 התמודד אישיבה בפעם החמישית לראשות המפלגה הליברלית-דמוקרטית, והפך לראש הממשלה המיועד. באוקטובר באותה השנה נבחר רשמית לראש הממשלה. מיד עם כניסתו לתפקיד הכריז אישיבה על בחירות בזק, שבהן איבדה מפלגתו את הרוב שלה בפעם הראשונה מאז 2009, וספגה את התוצאה השנייה הגרועה ביותר בתולדותיה.

נכנע ללחצים מבית. שיגרו אישיבה (צילום: Franck Robichon, Pool Photo via AP)

בעקבות הפיכת הקואליציה לקואליציית מיעוט, נאלץ אישיבה להסתמך על מפלגות אופוזיציה כדי להעביר חקיקה, דבר שבמידת מה סימן את גורלו. לאחר שהקואליציה המשותפת עם מפלגת קומייטו החדשה הפסידה את הרוב שלה בבית הנבחרים בבחירות 2025, הכריז אישיבה כי ימשיך לכהן בתפקיד עד להשלמת המשא ומתן מול ארצות הברית בסוגיית המכסים. כחודש וחצי לאחר שהוכרז הסכם סחר בין המדינות הודיע על התפטרותו.