דרמה בצרפת: ראש הממשלה הפסיד בהצעת אי-אמון והודח

דרמה בצרפת: ראש הממשלה הפסיד בהצעת אי-אמון והודח
ראש הממשלה הרביעי של מקרון ב-20 החודשים האחרונים פרנסואה ביירו הודח. מקרון יצטרך להקים קואליציה חדשה - מנהיגת הימין מרין לה פן קוראת לבחירות
מחבר ישי בר יוסף
  • ישי בר יוסף
Getting your Trinity Audio player ready...
עמנואל מקרון
עמנואל מקרון צילום: Manon Cruz, AP

ממשלת צרפת נפלה הערב לאחר שראש הממשלה פרנסואה ביירו הפסיד בהצבעת אי-אמון שיזם בעצמו באסיפה הלאומית. ביירו הפך לראש הממשלה הרביעי של הנשיא עמנואל מקרון שמודח מתפקידו ב-20 החודשים האחרונים.

ביירו יזם את הצבעת האמון על רקע הצעות לא פופולריות שהציע לתקציב 2026. מפלגות האופוזיציה הצהירו מראש כי יצביעו להדחתו, וההערכות שהממשלה תיפול התממשו.

עוד לפני ההצבעה הצהיר מקרון כי במידה וביירו יודח, הוא לא יפזר את הפרלמנט אלא ינסה למנות ראש ממשלה חלופי. ההערכות הן שהבחירה החדשה תהיה ממועמד מהמרכז-שמאל הצרפתי.

מרין לה פן, מנהיגת החזית הלאומית, קראה בדיון לפני ההצבעה למקרון לקרוא לבחירות חדשות. החלטתו של הנשיא הצרפתי שלא לפזר את הפרלמנט עלולה להביא ללחצים רבים עליו להתחרט ולגשת לבחירות בזק. כעת יצטרך מקרון להקים קואליציה חדשה ולהכריז על ראש ממשלה חדש, במצב פוליטי מורכב שבו האופוזיציה מימין ומשמאל מאיימת על יציבות כל ממשלה שתוקם.

עוד בנושא

נתניהו ומקרון

לקראת הפסגה של מקרון: יחסי ישראל-צרפת על סף משבר

ראש ממשלת צרפת החדש, פרנסואה ביירו

נשיא צרפת מקרון מינה את פרנסואה ביירו לראש הממשלה

בחירת העורכת
  • קווין ספייסי בפסטיבל הסרטים של ונציה, בשבוע שעבר
    בצל פרשיות התקיפה המינית: קווין ספייסי יופיע בישראל
  • חיבוק עצים במקום כדור הרגעה? תכירו את "רפואת היער" שמסייעת להפחית לחץ
    איך עצים יעזרו למוח שלכם? תכירו את "רפואת היער"
  • כלכלית, לימודית ומקצועית: הנתונים שחושפים - כך נפגעות משפחותיהם של משרתי המילואים
    המחיר שמשלמות משפחות המילואימניקים
  • חפץ עם כיתוב בעברית שנמצא מול חופי איטליה
    חפץ "מסתורי" עם כתובות בעברית נמצא בים באיטליה
  • זבוב
    חוקרים הצליחו להפוך זבובים לרובוטים שניתן לשלוט בהם

אולי יעניין אותך