דרמה בצרפת: ראש הממשלה הפסיד בהצעת אי-אמון והודח

ממשלת צרפת נפלה הערב לאחר שראש הממשלה פרנסואה ביירו הפסיד בהצבעת אי-אמון שיזם בעצמו באסיפה הלאומית. ביירו הפך לראש הממשלה הרביעי של הנשיא עמנואל מקרון שמודח מתפקידו ב-20 החודשים האחרונים.

ביירו יזם את הצבעת האמון על רקע הצעות לא פופולריות שהציע לתקציב 2026. מפלגות האופוזיציה הצהירו מראש כי יצביעו להדחתו, וההערכות שהממשלה תיפול התממשו.

עוד לפני ההצבעה הצהיר מקרון כי במידה וביירו יודח, הוא לא יפזר את הפרלמנט אלא ינסה למנות ראש ממשלה חלופי. ההערכות הן שהבחירה החדשה תהיה ממועמד מהמרכז-שמאל הצרפתי.

מרין לה פן, מנהיגת החזית הלאומית, קראה בדיון לפני ההצבעה למקרון לקרוא לבחירות חדשות. החלטתו של הנשיא הצרפתי שלא לפזר את הפרלמנט עלולה להביא ללחצים רבים עליו להתחרט ולגשת לבחירות בזק. כעת יצטרך מקרון להקים קואליציה חדשה ולהכריז על ראש ממשלה חדש, במצב פוליטי מורכב שבו האופוזיציה מימין ומשמאל מאיימת על יציבות כל ממשלה שתוקם.