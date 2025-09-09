ראש ממשלת נפאל התפטר לאחר הפגנות סוערות במדינה

ראש ממשלת נפאל התפטר לאחר הפגנות סוערות במדינה
לפחות 19 בני אדם נהרגו בעימותים בין מוחים ושוטרים בעיר הבירה קטמנדו, לאחר החלטת הממשלה המקומית לסגור את השימוש ברשתות חברתיות
  מיכל רשף ואיתמר מרגלית
הפגנות בנפאל
הפגנות בנפאל צילום: רויטרס

ראש ממשלת נפאל, קאדגה פרסאד אולי, התפטר היום (שלישי) מתפקידו לאחר הפגנות סוערות במדינה, שהובילו למותם של כ-19 אזרחים. שדה התעופה בבירה קטמנדו נסגר לחלוטין בעקבות המחאה, שבמהלכה גם הוצת מעונו של ראש הממשלה אולי.

מפגינים נפאלים מתעדים את שריפת מעונו של ראש הממשלה המקומי

המחאות החריפות ברחבי המדינה האסייתית החלו בסוף השבוע, לאחר שהממשלה המקומית חסמה את הגישה לרשתות חברתיות, ביניהן פייסבוק ואינסטגרם - זאת בניסיון להיאבק ברישומים מזויפים דרכן מתפרסמים תכנים מלאי שנאה ושמועות, וכן משמשים כתשתית לפשעי סייבר.

תחילה ניתה לחברות הטכנולוגיה, שנטען נגדן שלא מילאו אחר דרישות שימוש בלתי הולם, אפשרות להירשם במשרד התקשורת הנפאלי, אך חברת מטא לא עשתה כך - ועל כן הגישה לאתרים האלו נחסמה.

המפגינים בקטמנדו חוגגים את הודעת ההתפטרות של ראש הממשלה

בעקבות הצעד התאספו אלפים ליד בניין הפרלמנט בקטמנדו במחאה על שחיתות שלטונית, ובמקום התפתחו עימותים עם המשטרה המקומית. כתוצאה מכך נהרגו לפחות 19 בני אדם ועשרות נפצעו.

לאחר העימותים בין המפגינים והמשטרה, כינסה הממשלה הנפאלית ישיבת קבינט בהולה, שבסופה הודיע ראש הממשלה אולי על התפטרותו, והוחלט להחזיר לפעילות את הרשתות החברתיות שנחסמו. 

