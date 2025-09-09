המאבק ההולנדי למען יהדות ברית המועצות יוצא לאור

המאבק שנוהל בהולנד למען יהדות ברית המועצות יוצא לאור: אירוע לכבוד "ועד הסולידריות" ההולנדי שניהל מאבק למען מתן אפשרות ליהודי ברית המועצות לעלות לישראל יתקיים בשבוע הבא בירושלים.

במסגרת האירוע יוקרן הסרט התיעודי ההולנדי "מרד של תקווה" העוסק במאבק למתן אפשרות ליהודים לעלות לישראל בתקופת השלטון הסובייטי. המאבק ההולנדי היה חלק מפעילות חובקת עולם אותה הובילה ישראל באמצעות ארגון "נתיב".

בראשות המאבק עמד הרב אברהם סוטנדורף שהצליח לאחד ההולנדים רבים, יהודים ולא יהודים, למאבק למען יהדות ברית המועצות.

הסרט מבוסס על ספרה של ההיסטוריונית והסופרת ההולנדית אלין פנווארד והוא המתאר את האופן שבו הולנד ניצבה בראש החזית למען יהודי ברית המועצות במערב.

הסרט, בבימויו של ראול דה זווארט, מביא את סיפוריהם של הרב סוטנדורף וחברי ועד הסולידריות ההולנדי, לצד עדויותיהם האישיות של שלושה אסירי ציון: נתן שרנסקי, יוסף ביגון וסילבה זלמנסון.

כן נחשפים סיפורים פחות מוכרים של שני צעירים יהודים מהולנד, אשר נסעו לברית-המועצות בזהות תיירים כדי ליצור קשר עם מסורבי עלייה ולהבריח חומר ציוני אסור.

האירוע, שיתקיים ביום ראשון (14.9) במרכז מורשת בגין בירושלים נערך ביוזמה משותפת של ותיקי "ועד הסולידריות ההולנדי", שגרירות הולנד בישראל, נתיב – משרד ראש הממשלה, ומרכז מורשת מנחם בגין.