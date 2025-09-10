משרד החוץ הקנדי פרסם הודעה חריפה נגד ישראל על רקע פעולת חיל האוויר בדוחה. מוקדם יותר גם ראש ממשלת קנדה מארק קרני תקף את ישראל: "התקיפה – מעשה בלתי מקבל על הדעת"

בשל התקיפה בקטר: קנדה בוחנת מחדש את יחסיה עם ישראל

קנדה בוחנת מחדש את יחסיה עם ישראל בשל התקיפה הקטר, כך הודיע הערב (רביעי) משרד החוץ הקנדי.

עוד קודם לכן גינה ראש ממשלת קנדה מארק קרני את התקיפה הישראלית על ראשי חמאס בדוחה ואמר כי "זהו מעשה בלתי מתקבל על הדעת". ראש ממשלת קנדה הוסיף כי התקיפה הישראלית "מעמידה בסכנה" את המשא ומתן להספקת אש ברצועת עזה.

קנדה אימצה קו ביקורתי נגד ישראל במהלך מלחמת חרבות ברזל הן תחת ראש הממשלה הקודם ג'סטין טרודו והן תחת מארק קרני שהחליף אותו.

קנדה הייתה בין המדינות הראשונות שהטילה אמברגו נשק על ישראל לפני כשנה וחצי. במקביל עצרה קנדה כל ייצוא של סחורה וטכנולוגיה צבאית לישראל.