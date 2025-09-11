בית המשפט בברזיל קבע: הנשיא לשעבר בולסונארו הורשע בתכנון ניסיון הפיכה

ברוב של שלושה מול שניים: בית המשפט העליון הרשיע את בולסונארו בניסיון למנוע את חילופי השלטון בברזיל, לאחר שהפסיד בבחירות לנשיא המכהן לולה דה סילבה. עונשו עשוי להגיע לעשרות שנים בכלא

בית המשפט העליון של ברזיל הרשיע היום (חמישי) את הנשיא לשעבר ז'איר בולסונארו בתכנון ניסיון הפיכה ב-2022. הרכב של חמישה שופטים הצביע להרשיע את בולסונארו, כאשר שלושה הצביעו בעד ושניים נגד. כעת, עומד בולסונארו בפני עונש קשה - עשורים של מאסר בפועל.

על פי כתב האישום, הנשיא לשעבר תכנן לבצע הפיכה שתבטל את תוצאות הבחירות ותאפשר לו להישאר בשלטון, לאחר שהפסיד בבחירות של שנת 2022 לנשיא המכהן לולה דה סילבה. עוד מפורט בכתב האישום כי בולסונארו הציג את התוכנית לביצוע הפיכה במדינה לחברי המטכ"ל הברזילאי בפגישה שנערכה בדצמבר 2022. התוכנית כללה ביטול של תוצאות הבחירות על ידי פסיקה של בית משפט, ולאחר מכן הכרזה מיידית על מצב חירום שיאפשר לאנשיו של בולסונארו, כמו גם לו עצמו, להמשיך ולהחזיק בעמדות מפתח.

על פי הדיווחים, מרבית הקצינים שנכחו בדיון הודיעו כי יסרבו לקחת חלק בתוכנית. עם זאת, מפקד חיל הים לשעבר אלמיר גרניה הביע תמיכה בבולסונארו והודיע כי "יעמיד את כוחותיו לרשותו".

בדו"ח משטרה שהוגש בנושא, נקבע כי בולסונארו ידע על תוכנית התנקשות בנשיא המכהן לולה, עליה שקדו כמה קציני צבא ומשטרה, תוכנית שלא יצאה לפועל בסופו של דבר בשל סיבות טכניות.