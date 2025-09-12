הפרויקט שיחבר את ישראל לרשת החשמל באירופה בדרך לקריסה?

המיזם השאפתני שנועד לחבר את רשתות החשמל של ישראל, יוון וקפריסין, היה אמור להיות אחד מחיבורי החשמל התת־ימיים הארוכים והעמוקים בעולם. אך כעת הוא נותר בספק – בין התנגדות טורקית, הסתייגות קפריסאית וחקירות באירופה

פרויקט הענק שמטרתו לחבר את רשת החשמל של ישראל לאירופה נתקל בקשיים כבדים ועלול לקרוס. הפרויקט, שמבוסס על הקמת כבל החשמל התת-ימי "Great Sea Interconnector", אמור לחבר את ישראל לרשתות החשמל של יוון וקפריסין.

המיזם שאושר ב־2022 ועלה כשני מיליארד אירו, נועד לחבר לראשונה את קפריסין לרשת החשמל האירופית ולחזק את ביטחון האנרגיה האזורי, כש־650 מיליון אירו הם במימון האיחוד האירופי. אלא שהפרויקט, המתוכנן לאורך 1,208 קילומטרים ובעומק של יותר משני קילומטרים, נתקע.

בקיץ 2024 חסמה טורקיה את המדידות הימיות באמצעות ספינות מלחמה בטענה שיש צורך באישור שלה כדי לבצע אותן. יוון דחתה את הדרישה, אך העבודות לא התקדמו מאז. במקביל, שר האוצר הקפריסאי הודיע לאחרונה כי מחקרים מראים שהמיזם אינו כלכלי, והטיל ספק במימון השנתי מצד ניקוסיה. המעורבות בנושא הגיעה גם לבריסל. התביעה האירופית פתחה בחקירה בחשד לשחיתות בתקופה שבה נוהל הפרויקט בידי חברה קפריסאית פרטית, לפני שנמכרה לחברת החשמל היוונית ADMIE.

ראש ממשלת יוון קיריאקוס מיצוטאקיס מדגיש שמדובר בפרויקט אסטרטגי שייטיב בעיקר עם קפריסין המבודדת אנרגטית, וקורא לניקוסיה להתחייב למימון. נשיא קפריסין ניקוס כריסטודולידס מסכים על חשיבות המיזם אך נמנע מהתחייבות כספית. בינתיים, המיזם השאפתני, שאמור היה להיות אחד מחיבורי החשמל התת־ימיים הארוכים והעמוקים בעולם, נותר בספק – בין התנגדות טורקית, הסתייגות קפריסאית וחקירות באירופה.