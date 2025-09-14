וייטנאם: שמונה ישראלים נפצעו קל עד בינוני בתאונת דרכים

שמונה מטיילים ישראלים נפצעו הבוקר (ראשון) קל עד בינוני בתאונת דרכים במחוז קואנג נאי בווייטנאם. מחברת הביטוח פספורטכארד נמסר כי הישראלים נסעו באוטובוס תיירים שככל הנראה התנגש במשאית. שלושה מטיילים הועברו לטיפול בבתי חולים.
תאונת דרכים בווייטנאם צילום: צילום: באדיבות פספורטכארד