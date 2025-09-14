וייטנאם: שמונה ישראלים נפצעו קל עד בינוני בתאונת דרכים

וייטנאם: שמונה ישראלים נפצעו קל עד בינוני בתאונת דרכים
אוטובוס תיירים התנגש במשאית במחוז קואנג נאי. שלושה ישראלים פונו לטיפול בבית החולים
מחבר ורד פלמן
תאונת דרכים בווייטנאם
תאונת דרכים בווייטנאם צילום: צילום: באדיבות פספורטכארד

שמונה מטיילים ישראלים נפצעו הבוקר (ראשון) קל עד בינוני בתאונת דרכים במחוז קואנג נאי בווייטנאם. מחברת הביטוח פספורטכארד נמסר כי הישראלים נסעו באוטובוס תיירים שככל הנראה התנגש במשאית. שלושה מטיילים הועברו לטיפול בבתי חולים. 

איליה רצ'יצקי

אותרה גופתו של ישראלי שטבע בקנדה לפני כחודש

חוף באתונה, יוון

ישראלית בת 83 נפלה אל מותה ממרפסת מלון ביוון

