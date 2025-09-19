דיווח: סוכל ניסיון התנקשות בנשיא סוריה א-שרע

סוכל ניסיון התנקשות בנשיא סוריה אחמד א-שרע. כך דיווח היום (שישי) העיתון הלבנוני "א-נהאר" לפי מידע שקיבל ממקור ביטחוני עיראקי.

לפי הדיווח, מי שעמדו מאחורי התוכנית הם פעילים לשעבר ב"הייאת תחריר א-שאם" - שלוחת אל-קאעידה בסוריה עליה א-שרע פיקד בעבר - ערקו מהשלוחה בשל אי שביעות רצון מההשקפות של א-שרע אחרי שעלה לשלטון בעקבות נפילת אסד. לפי הדיווח, הגורמים בעיראק קיבלו מידע על ניסיון ההתנקשות, לצד פיגועים נוספים באזורי המיעוטים בכל רחבי סוריה כדי להצית עימותים על רקע עדתי במדינה.

במסגרת שיתוף הפעולה המודיעיני בין בגדאד לדמשק, המידע שהגיע לידי גורמי הביטחון העיראקים נמסר למודיעין הסורי, וכך סוכלה התוכנית. עוד עולה מהדיווח כי פעילים רבים בהיית תחריר א-שאם הצטרפו מחדש לדאעש, רובם סורים ועיראקים. גורם מדיני עיראקי גם אמר לעיתון כי באותה תקופה עצמה המודיעין הסורי סיכל תכנית להתנקש בא-שרע בתוך ארמון הנשיאות בדמשק, אך לא ברור אם מדובר באותה תכנית.

יש לציין כי בחודש יוני אחרי שביקר לראשונה א-שרע בדרעא בדרום סוריה, פורסמו דיווחים כי המודיעין הטורקי והמודיעין הסורי סיכלו ניסיון של דאעש לחסל אותו בעת הביקור, אך השלטון בסוריה הכחיש זאת בתוקף.