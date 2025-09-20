מכה למתכנני הרילוקיישן: טראמפ יטיל אגרה חסרת תקדים על אשרות עבודה

נשיא ארצות הברית החליט להטיל אגרה שנתית בסך כ-100 אלף דולר על חברות שיבקשו להנפיק לעובדים שלהם ויזות עבודה מסוג H-1B. הצעד עשוי לשנות את אחת מתוכניות ההגירה המשמעותיות ביותר בתעשיית ההייטק האמריקנית

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חתם הלילה (שבת) על צו נשיאותי המטיל אגרה שנתית בסך 100 אלף דולר על חברות שיבקשו להנפיק לעובדיהן אשרות עבודה מסוג H-1B. מדובר בצעד שעשוי לשנות מן היסוד את אחת מתוכניות ההגירה המרכזיות של תעשיית ההייטק האמריקנית.

אשרות H-1B, שנוצרו לראשונה ב-1990, מאפשרות לחברות אמריקניות להעסיק עובדים זרים בעלי מיומנויות מיוחדות, בעיקר מדענים, מהנדסים ומתכנתים, לתקופה של שלוש עד שש שנים. מדי שנה מונפקות כ-85 אלף ויזות כאלו בהגרלה. חברות ענק כמו אמזון, מיקרוסופט, אפל וגוגל הן בין המשתמשות הגדולות ביותר בתוכנית, כאשר מרבית העובדים מגיעים מהודו ומסין.

במקביל הכריז טראמפ על השקת "כרטיס הזהב", ויזה חדשה המעניקה תושבות קבע ונתיב לאזרחות אמריקנית, תמורת השקעה של מיליון דולר בארצות הברית.

מזכיר המסחר, הווארד לוטניק, הצדיק את הצעד בטענה כי יש להעדיף הכשרה של בוגרי אוניברסיטאות אמריקניות. לדבריו, "כל החברות הגדולות מסכימות לשלם את הסכום", אך מבקרים מזהירים כי האגרה תכביד במיוחד על חברות סטארט-אפ ותגרום ל"בריחת מוחות" לחו"ל.

גם פרשנים מזהירים שהמהלך עלול לפגוע ביתרון החדשנות של ארה"ב, דווקא בעיצומו של המרוץ מול סין בתחום הבינה המלאכותית. בנוסף, משפטנים מטילים ספק בחוקיותו של הצעד, שכן החוק הפדרלי מתיר לגבות אגרות רק לכיסוי עלויות טיפול בבקשות.

השנה הייתה אמזון המעסיקה הגדולה ביותר של בעלי ויזות H-1B, עם למעלה מ-10 אלף עובדים חדשים. הודו הייתה המדינה המובילה ונהנתה מ-71% מהאשרות שהונפקו.