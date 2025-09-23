בניגוד לדעת המומחים: טראמפ קשר בין חיסונים ונטילת פרצטמול בהיריון לאוטיזם

בהצהרה לצד שר הבריאות האמריקני הכריז הנשיא שהמלצת ה-FDA הרשמית תהיה להימנע מנטילת משכך הכאבים הנפוץ בעת היריון. הממסד המדעי וארגוני הרופאים חלקו נחרצות על טענת הנשיא כי קיים קשר בין התרופה לבין אוטיזם

אמש (שני) נשא נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהרה בנושא מחקר שערך משרד הבריאות האמריקני על אוטיזם, וטען כי נטילת פרצטמול (טיילנול) בעת היריון מגבירה את הסיכוי לאוטיזם. בממסד הרפואי ובארגוני הרופאים המומחים חולקים נחרצות על טענת הנשיא, שאינה מסתמכת על הוכחות מדעיות.

הנשיא אף קשר בנאומו את האוטיזם למתן חיסונים, וטען כי אצל אלה שלא מקבלים חיסונים כדוגמת חברי כת האמיש אין אוטיזם. "יש לחלק את החיסונים לאורך שנים ולא לתת את הכל ביחד", קבע הנשיא. "הם תוקעים כל כך הרבה דברים לילדים הקטנים וזו בושה. זה כמו לדחוף חיסונים לסוס. באופן אידיאלי נשים הרות לא יקחו טיילנול ופעוטות לא יקבלו את כל החיסונים בבת אחת".

טראמפ הכריז כי מנהל המזון והתרופות האמריקאי -FDA יודיע מיידית כי נטילת פרצטמול בעת הריון קשור לעליה בסיכון לאוטיזם וכי המלצתה הרשמית של הממשל תהיה הגבלת שימוש במשכך הכאבים הנפוץ, אלא במקרי קיצון.

שר הבריאות של ארצות הברית, מתנגד החיסונים רוברט קנדי ג'וניור, הכריז כי הורה למשרדו "לחקור את כל הגורמים לאוטיזם", והכריז על ההמלצה החדשה של ה-FDA. קנדי טען כי "40-70 אחוזים מהאימהות לילדים עם אוטיזם מאמינות שזה נגרם בגלל חיסונים. נשים אלה הושתקו משך עשורים כי לא היה מחקר הוגן בנושא".

צעד נוסף שהכריז עליו הממשל הוא הרשאה לרופאים לרשום תרופה בשם לוקובורין לטיפול בילדים בעלי אוטיזם. מדובר בתרופה קיימת המוכרת גם בשם חומצה פולינית ומשמשת למאבק באנמיה ומסייעת לחולים שמקבלים כימותרפיה. לדברי ראשי מוסדות הבריאות של הממשל, ישנן עדויות לכך שהתרופה יכולה לשפר את מצבם של ילדים אוטיסטים.

כאמור, בממסד הרפואי התנגדו נחרצות להצהרה: "הנתונים המצוטטים אינם תומכים בטענה שפרצטמול גורם לאוטיזם ולוקובורין הוא תרופה, והם רק מלבים פחד ומרמזים באופן כוזב על תקווה כאשר אין תשובה פשוטה", נמסר בהצהרה של קואליציית מדעני האוטיזם.

גם בסוכנות התרופות האירופית (EMA) מיהרו להתייחס להצהרה והדגישו כי לא קיימות ראיות לקשר בין פרצטמול לאוטיזם וכי משכח הכאבים בטוח לשימוש במינון המומלץ גם בזמן היריון.

גם ארגון הבריאות העולמי (WHO) הגיב לדברי טראמפ: "הראיות לקשר בין השימוש בפרצטמול במהלך ההיריון לאוטיזם אינן עקביות. אנחנו יודעים שחיסונים אינם גורמים לאוטיזם. חיסונים מצילים אינספור חיים. זה מוכח מדעית ואין באמת להטיל ספק בכך".

בחודש יוני האחרון פיטר קנדי את כל 17 חברי הוועדה המייעצת לחיסונים למרכזים לבקרת מחלות ומניעתן (CDS), הגוף הקובע את המדיניות האמריקנית בנוגע לחיסונים לכלל האוכלוסייה.

קנדי ג'וניור קבע כי כל חברי הוועדה נמצאים בניגודי עניינים שונים ולכן לא יכולים לקבל החלטות באופן אובייקטיבי. "נדרשת נקודה נקייה כדי לבסס מחדש את אמון הציבור במדע החיסונים", כתב על ההחלטתו, שעוררה סערה ציבורית בארצות הברית.