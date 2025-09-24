ירי במתקן ICE בדאלאס: שלושה עצורים נפצעו, היורה התאבד

שלושה בני אדם שהיו עצורים במתקן ההגירה הפדרלי בטקסס שבארה"ב נפצעו ונמצאים במצב קריטי, לאחר שנורו על ידי אדם ששהה על גג בניין ופתח באש לעבר מתקן ההגירה
מתקן הגירה פדרלי בטקסס. אילוסטרציה צילום: AP

שלושה עצורים במתקן ההגירה הפדרלי (ICE) בעיר דאלאס שבמדינת טקסס בארה"ב נפצעו מירי, כשחלקם במצב קריטי, כך נמסר מהמשטרה המקומית. היורה, גבר חמוש ברובה ששהה על גג, פתח באש לעבר המתחם. כאשר שוטרים התקרבו אליו הוא ירה בעצמו למוות.

האירוע התרחש סמוך לכביש I-35E ואמפייר סנטרל, ועשרות ניידות משטרה ואמבולנסים הוזעקו למקום. מספר הנפגעים הכולל עדיין אינו ברור, כמו גם השאלה האם היורה היה על גג המתקן עצמו או ירה בניין סמוך. הירי מצטרף לשרשרת אירועים אלימים נגד מתקן ההגירה הפדרלי בדאלאס.

השרה לביטחון המולדת של ארה"ב, קריסטי נואם אמרה על האירוע: "למרות שעדיין איננו יודעים מה המניע, אנחנו יודעים שרשויות אכיפת החוק שלנו מתמודדות עם אלימות חסרת תקדים נגדן. זה חייב להיפסק".

