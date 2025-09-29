מסתמן: ניצחון לתומכי האיחוד האירופי בבחירות במולדובה

מפלגת הפעולה והסולידריות של הנשיאה מאיה סנדו זכתה ב-49.59% מהקולות ותוכל להרכיב קואליציה. על אף קמפיין השפעה מסיבי שהופעל ממוסקווה, המפלגות של תומכי רוסיה קיבלו רק 24.54% מהקולות

הבחירות במולדובה: לאחר ספירת 98% הקולות מסתמן הלילה (שני) ניצחון מובהק לתומכי ההצטרפות לאיחוד האירופי. מפלגת הפעולה והסולידריות של הנשיאה מאיה סנדו זכתה ל-49.59% מהקולות ותחזיק כנראה ברוב מוחלט ממושבי הפרלמנט - 54 מתוך 101. בכך תוכל סנדו להרכיב קואליציה נוחה מבחינתה.

מנגד, המפלגות של תומכי רוסיה הגיעו רק ל-24.54% מהקולות ויחזיקו 27 מושבים בפרלמנט. זאת על אף קמפיין ההשפעה המסיבי שהופעל ממוסקווה.

כעת צפויה הנשיאה מאיה סנדו להשתמש בהכרעת העם כדי לקדם את הבטחת הבחירות המרכזית שלה: עמידה בתנאי האיחוד האירופי והצטרפות אליו בתוך ארבע שנים.

נשיאת גיאורגיה המודחת בידי הכוחות הפרו רוסיים בארצה, סלומה זוראבישווילי, כתבה: "ניצחונכם הוא החדשות הטובות ביותר לאירופה, לדמוקרטיה ותשובה חזקה לרוסיה וללוחמה ההיברידית שלה. גאורגיה הפרו-אירופית עומדת לצידכם והתנגדותה להתערבות רוסית לא תדעך".

הבחירות במולדובה התנהלו בצל התגרויות הולכות וגוברות מצד מוסקווה, דבר שנתפס במולדובה כניסיון להתערב בבחירות ולהבטיח ניצחון לגוש הפרו-רוסי. בימים שהובילו לבחירות נפסלו שתי מפלגות של תומכי רוסיה עקב חשד למימון בלתי חוקי. 74 תושבים ברחבי המדינה נעצרו בחשד כי שימשו סוכנים של מוסקווה לשיבוש מערכת הבחירות.

הנשיאה מאיה סנדו שמובילה את הקו הפרו-אירופי, ונבחרה לקדנציה שנייה לפני שנה, העריכה שרוסיה הוציאה כ-150 מיליון אירו על התערבות בבחירות לנשיאות, השקולים לאחוז אחד מהתמ"ג של מולדובה. סנדו אמרה במהלך מערכת הבחירות: "אם רוסיה תשתלט עלינו, זו תהיה מכה לא רק למולדובה אלא לכל האזור. אירופה תעצור בגבולנו, החופש ייעלם, ומולדובה עלולה להפוך לראש גשר לפלישה לאודסה".

תחקירים עיתונאיים טענו כי במהלך המירוץ האחרון לנשיאות מולדובה, רוסיה אימנה שכירי חרב בסרביה ובבוסניה-הרצגובינה כדי להתכונן להפיכה במולדובה.