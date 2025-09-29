מסתמן: ניצחון לתומכי האיחוד האירופי בבחירות במולדובה

מסתמן: ניצחון לתומכי האיחוד האירופי בבחירות במולדובה
מפלגת הפעולה והסולידריות של הנשיאה מאיה סנדו זכתה ב-49.59% מהקולות ותוכל להרכיב קואליציה. על אף קמפיין השפעה מסיבי שהופעל ממוסקווה, המפלגות של תומכי רוסיה קיבלו רק 24.54% מהקולות
מחבר דב גיל-הר
Getting your Trinity Audio player ready...
נשיאת מולדובה, מאיה סנדו
נשיאת מולדובה, מאיה סנדו צילום: visegrad24

הבחירות במולדובה: לאחר ספירת 98% הקולות מסתמן הלילה (שני) ניצחון מובהק לתומכי ההצטרפות לאיחוד האירופי. מפלגת הפעולה והסולידריות של הנשיאה מאיה סנדו זכתה ל-49.59% מהקולות ותחזיק כנראה ברוב מוחלט ממושבי הפרלמנט - 54 מתוך 101. בכך תוכל סנדו להרכיב קואליציה נוחה מבחינתה. 

מנגד, המפלגות של תומכי רוסיה הגיעו רק ל-24.54% מהקולות ויחזיקו 27 מושבים בפרלמנט. זאת על אף קמפיין ההשפעה המסיבי שהופעל ממוסקווה. 

כעת צפויה הנשיאה מאיה סנדו להשתמש בהכרעת העם כדי לקדם את הבטחת הבחירות המרכזית שלה: עמידה בתנאי האיחוד האירופי והצטרפות אליו בתוך ארבע שנים. 

נשיאת גיאורגיה המודחת בידי הכוחות הפרו רוסיים בארצה, סלומה זוראבישווילי, כתבה: "ניצחונכם הוא החדשות הטובות ביותר לאירופה, לדמוקרטיה ותשובה חזקה לרוסיה וללוחמה ההיברידית שלה. גאורגיה הפרו-אירופית עומדת לצידכם והתנגדותה להתערבות רוסית לא תדעך".

הבחירות במולדובה התנהלו בצל התגרויות הולכות וגוברות מצד מוסקווה, דבר שנתפס במולדובה כניסיון להתערב בבחירות ולהבטיח ניצחון לגוש הפרו-רוסי. בימים שהובילו לבחירות נפסלו שתי מפלגות של תומכי רוסיה עקב חשד למימון בלתי חוקי. 74 תושבים ברחבי המדינה נעצרו בחשד כי שימשו סוכנים של מוסקווה לשיבוש מערכת הבחירות.

הנשיאה מאיה סנדו שמובילה את הקו הפרו-אירופי, ונבחרה לקדנציה שנייה לפני שנה, העריכה שרוסיה הוציאה כ-150 מיליון אירו על התערבות בבחירות לנשיאות, השקולים לאחוז אחד מהתמ"ג של מולדובה. סנדו אמרה במהלך מערכת הבחירות: "אם רוסיה תשתלט עלינו, זו תהיה מכה לא רק למולדובה אלא לכל האזור. אירופה תעצור בגבולנו, החופש ייעלם, ומולדובה עלולה להפוך לראש גשר לפלישה לאודסה".

תחקירים עיתונאיים טענו כי במהלך המירוץ האחרון לנשיאות מולדובה, רוסיה אימנה שכירי חרב בסרביה ובבוסניה-הרצגובינה כדי להתכונן להפיכה במולדובה.

עוד בנושא

מאיה סנדו, נשיאת מולדובה

פון דר ליין למאיה סנדו: נעבוד למען עתיד אירופי למולדובה

מאיה סנדו נשיאת מולדובה

דרמה במולדובה: "רוסיה קנתה 300 אלף קולות בבחירות"

תגיות |
בחירת העורכת
  • פילדלפי
    ״כלות הוברחו במנהרה״: ציר ההברחות שהבעיר הכול | פילדלפי
  • "צאת כיפור? רק מתוק!" המתוקים המושחתים שהישראלים ישברו איתם את הצום
    איך תשברו את הצום? סצנת המתוקים המושחתים של צאת כיפור
  • הלבנונית שהפכה לעיתונאית מצליחה ונלחמת למען ישראל
    הלבנונית שלא שוכחת מה ישראל עשתה עבורה - ונלחמת למענה
  • נעמי קמפבל, מריל סטריפ וסטנלי טוצ'י בתצוגת האופנה במילאנו, היום
    השטן לובשת דולצ'ה: הפתעה בשבוע האופנה של מילאנו
  • שלומי שבת מתוך הקליפ "דרישת שלום"
    "דרישת שלום": שלומי שבת בשיר לזכר נופלי המלחמה

אולי יעניין אותך