קריאות נגד אנטישמיות ומילות נחמה: בעולם מציינים שנתיים ל-7 באוקטובר

קנצלר גרמניה הזהיר מפני אנטישמיות • דיון הפרלמנט האוסטרלי נפתח בציון המתקפה: "אל לנו לשכוח את מעשי חמאס" • שגרירות צרפת צייצה תמונה שחורה בשעה 06:29 בדיוק • במקביל - שורת הפגנות פרו-פלסטיניות מתוכננות היום ברחבי העולם

צרפת: בשעה 06:29 בדיוק, שגרירות צרפת בישראל העלתה תמונה שחורה לחשבון ה-X שלה, תחת הכיתוב - "לעולם לא נשכח אותם".

הפוסט של שגרירות צרפת

אוסטרליה: דיון הפרלמנט האוסטרלי היום, במלאת שנתיים למתקפת 7 באוקטובר, נפתח בהצהרות מפי ראש הממשלה אלבניזי וראש-האופוזיציה לי. בהצהרתו הכתובה כתב אלבניזי: "7 באוקטובר 2023 היה יום של כאב ושל טרור עבור העם היהודי ברחבי העולם, ואל לנו לשכוח אף-פעם את מעשי הזוועה שביצע חמאס. המתקפה כנגד חפים-מפשע בפסטיבל מוזיקה שקידם 'חברים, אהבה וחופש אינסופי' מדגישים אמת שבליבה – חמאס מתנגד לכל אנושיות וכל מה שאנו מעריכים כבני-אנוש".

הוא הוסיף: "בחלוף שנתיים, אנו זוכרים את כלל אלה שקיפחו את חייהם ביום ההוא, אובדן החיים היהודיים הגדול ביותר בכל יום-נתון שהוא מאז השואה. יותר מ-1,200 חיים חפים מפשע שנלקחו באכזריות וללא רחמים. אנו זוכרים את האוסטרלית גלית קרבון, שנרצחה באופן טראגי בידי חמאס. היום, אנו גם חושבים על עלה שעדיין מוחזקים בשבי ומצטרפים לשותפינו ברחבי-העם בקריאה להשבת החטופים מיד ובכבוד. אנו עומדים לצד משפחותיהם".

ראש ממשלת אוסטרליה המשיך וציין כי ממשלת אוסטרליה עומדת לצד העם היהודי ברחבי העולם במאבק באנטישמיות, תומכת בתוכנית טראמפ, ותומכת בסופו של דבר בפתרון שתי-המדינות. ראש האופוזיציה האוסטרלית, לי, התייחסה בדבריה בפרלמנט לתחושת הביטחון של היהודים באוסטרליה וטענה שההפגנות הפו-פלסטיניות הפכו כסות לאנטישמיות ולקריאות אנטישמיות.

גרמניה: הקנצלר פרידריך מרץ, הזהיר מפני אנטישמיות בגרמניה במלאת שנתיים למתקפת חמאס. "מאז ה-7 באוקטובר 2023, אנו חווים גל חדש של אנטישמיות בגרמניה. היא מתבטאת הן בצורות ישנות והן בחדשות - ברשתות החברתיות, באוניברסיטאות, ברחובות שלנו".

מרץ אמר פנה בבקשה לכל מי שבגרמניה: "היום, מחר ומחרתיים, הושטו יד לאזרחינו היהודים בכל מקום אפשרי. כולם צריכים להראות שהם עומדים לצד העם היהודי. יחד נעשה כל שביכולתנו כדי להבטיח שיהודים יוכלו לחיות כאן בגרמניה ללא פחד". הוא גם חזר על קריאתו לשחרור החטופים הישראלים.

שר החוץ הגרמני יוהאן ואדפול, שביקר אתמול בישראל, אמר: "‏7 באוקטובר 2023 היה יום של חושך. היום אנו קדים לקורבנות ומרימים את קולנו נגד טרור, שנאה ואנטישמיות. אנו פועלים ללא לאות כדי להבטיח שכל אדם במזרח התיכון יוכל לחיות במולדתו ללא פחד - זוהי אחריות כולנו".

מזכ"ל האו"ם, אנטוניו גוטרש בציוץ ברשת X: "זוועות אותו היום לעולם תיחרטנה בזיכרון כולנו. בחלוף שנתיים, חטופים מוסיפים להיות מוחזקים בעזה בתנאים מעוררי שאט נפש. אני חוזר על קריאתי היום בדחיפות גדולה עוד יותר - שחררו את החטופים ללא תנאים ומיד. סיימו את הסבל לכולם. זו קטסטרופה הומניטרית בקנה מידה בלתי נתפס. סיימו את מעשי האיבה בעזה, בישראל ובאזור - עכשיו. הפסיקו לגרום לאזרחי לשלם בחייהם ובעתידם. בחלוף שנתיים של טראומה, אנו חייבים לבחור בתקווה".

ספרד: ‏הפרלמנט הספרדי ידון דווקא היום, יום השנה לטבח, בהצעה להטיל אמברגו נשק על ישראל. ההחלטה התקבלה על ידי ממשלת ספרד בחודש שעבר. מדובר באמברגו גם על מכירה וגם על קניית נשק מישראל. ‏שגרירות ישראל במדריד יצאה בתקיפות נגד הדיון: "בחירת יום זה היא מעוותת, לא אנושית ומקוממת".

"נציף את הרחובות": הפגנות פרו-פלסטיניות - שנתיים לטבח שביצע חמאס

משטרת ברלין בחקירה נגד מפיצי כרזה תומכת חמאס הקוראת להפגנה באלכסנדר פלאץ הערב. בכרזה נראים גברים עטויי כאפיה, כשברקע מצנח רחיפה - סמל למתקפת 7 באוקטובר.

כרזת התמיכה ב-7 באוקטובר שהופצה בגרמניה

בכרזה, הקוראת להפגנה הערב, מוצדק טבח חמאס "כמעין התפרצות הרואית" ו"מגדלור של תקווה מהפכנית". עוד נכתב בכרזה: "אנחנו לא מתנצלים על התנגדותם. בואו נציף את רחובות ברלין ב-7 באוקטובר". לדברי דובר המשטרה נפתחה חקירה, וכן לאחר התייעצות עם משרד התובע הציבורי - קיים חשד לאישור מעשים פליליים. עדיין לא ברור אם ההפגנה עצמה תאושר.

במקביל, באיטליה, אסרו הרשויות בבולוניה על קיום הפגנה פרו-פלסטינית שתוכננה להתקיים היום וקראה "לחגוג את 7 באוקטובר". על פי המשטרה, האיסור נבע מ"חששות ביטחוניים ופוטנציאל למתיחות מוגברת". בפרסום להפגנה נכתב בכרזה "יחי 7 באוקטובר".

כרזת ההפגנה שבוטלה באיטליה

שורת הפגנות פרו-פלסטיניות מתוכננות היום ברחבי העולם, במלאת שנתיים לטבח שביצע חמאס. הפגנות מתוכננות להתקיים בסאו פאולו, ברזיל; לונדון, בריטניה; ברלין, גרמניה; בוגוטה, קולומביה; בואנוס איירס, ארגנטינה; סנטיאגו, צ'ילה; ומקסיקו סיטי, מקסיקו.