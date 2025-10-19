דרמה בצרפת: שודדים פרצו למוזיאון הלובר, 9 תכשיטים נגנבו

3 גנבים רעולי פנים הצליחו לחדור ל"גלריית אפולו" במוזיאון המפורסם, שם שמורים תכשיטי הכתר של צרפת, באמצעות מעלית סחורות ומסורי שרשרת קטנים • השודדים גנבו 9 פריטים יקרי ערך מאוסף נפוליאון תוך 7 דקות - ונמלטו על קורקינטים חשמליים • המוזיאון נסגר למבקרים

שוד לאור יום: שלושה שודדים רעולי פנים פרצו היום (ראשון) למוזיאון הלובר בפריז, אחד המוזיאונים הוותיקים, הגדולים והמפורסמים ביותר בעולם - וגנבו 9 תכשיטים מאוסף נפוליאון שהוצג במקום. לפי הדיווחים, השודדים שברו חלונות, גנבו את הפריטים יקרי הערך תוך 7 דקות - ונמלטו על קורקינטים חשמליים.

עוד דווח בצרפת כי השודדים השתמשו במעלית סחורות ומסורי שרשרת קטנים כדי להגיע לגלריית אפולו, בצד נהר הסיין של המוזיאון, שם שמורים שרידי תכשיטי הכתר של צרפת. טרם התברר מה השווי המוערך של הפריטים שנגנבו.

PANIQUE TOTALE au Musée du Louvre évacué d’urgence 🤯 Braquage confirmé par Rachida Dati. pic.twitter.com/p2c1Eo5XjT — Raspoutine (@gregraspoutine) October 19, 2025

השוד התרחש כשהמוני מבקרים נכחו בשעת הבוקר העמוסה במוזיאון, המהווה אחד ממוקדי התיירות המרכזיים בפריז. מתיעודים שהופצו ברשתות החברתיות, ניתן לראות את אנשי האבטחה והמבקרים המבוהלים נעולים בתוך המוזיאון, רגעים לאחר השוד.

שרת התרבות של צרפת רשידה דאטי מסרה כי איש לא נפגע במהלך השוד החריג, והנהלת המוזיאון הודיעה כי הוא יישאר סגור בשל "אירוע יוצא דופן".