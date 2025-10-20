מטוס מטען החליק לים בנמה"ת בהונג קונג, שני עובדים נהרגו

מטוס מטען מדגם בואינג 747 שהגיע מדובאי החליק ממסלול הנחיתה, התנגש ברכב סיור אבטחה ודחף אותו לים – שני אנשי צוות נהרגו. מדובר בתאונה הקטלנית ביותר בנמל התעופה של הונג קונג זה יותר מ-25 שנה

שני אנשי צוות אבטחה בנמל התעופה בהונג קונג נהרגו היום (שני) לפנות בוקר, לאחר שמטוס מטען שהגיע מדובאי החליק ממסלול הנחיתה, התנגש ברכב הסיור שלהם ודחף אותו לים. כך נמסר מהנהלת שדה התעופה.

המטוס שמעורב בתאונה, מסוג בואינג 747, נפל גם הוא למים ושקע חלקית, בתאונה הקטלנית ביותר בשדה התעופה זה יותר מ-25 שנה. כל ארבעת אנשי הצוות שהיו על סיפון המטוס שרדו את התאונה.

שני אנשי האבטחה נמצאו במים כשהם אינם נושמים. מותו של אחד מהם נקבע בזירה, ומותו של השני נקבע מאוחר יותר בבית החולים. כך מסר סטיבן יו, מנהל תפעול שדה התעופה ברשות שדות התעופה של הונג קונג.

שני עובדים בשדה התעופה בהונג קונג נהרגו כשמטוס מטען טורקי שהגיע מדובאי החליק ממסלול הנחיתה לים. ארבעה חברי צוות שהיו על המטוס חולצו ופונו לבית חולים@RamEliBrandts pic.twitter.com/sN5iXpj1pL — כאן חדשות (@kann_news) October 20, 2025

התאונה התרחשה בשדה התעופה העמוס ביותר בעולם מבחינת תנועת מטען. המטוס שמעורב בתאונה שייך לחברת המטען הטורקית ACT Airlines, שפעלה מטעם חברת התעופה אמירייטס מדובאי, כך נמסר בהצהרה של החברה.

הגורמים המדויקים לתאונה עדיין נמצאים בחקירה, וכוללים בין היתר את תנאי מזג האוויר, מצב המסלול, המטוס ואנשי הצוות, כך מסר יו.

הטיסות בנמל התעופה של הונג קונג לא הושפעו מהתאונה, מסר יו, שהוסיף כי המסלול הצפוני - בו אירעה התאונה - ייפתח מחדש לאחר סיום בדיקות הבטיחות. המסלולים הדרומי והמרכזי פועלים כרגיל, כך לפי רשות שדות התעופה המקומית.

שירות המעקב אחר טיסות FlightRadar24 מסר כי המטוס שהיה מעורב בתאונה היה בן 32 שנים, ושימש במקור כמטוס נוסעים לפני שהוסב למטוס מטען.

זאת התאונה הקטלנית ביותר שהתרחשה בשדה התעופה של הונג קונג מאז התרסקות טיסת "צ'יינה איירליינס" בשנת 1999, אז נהרגו שלושה מתוך 315 הנוסעים שעל סיפונה. כך לפי מאגר המידע של רשת בטיחות התעופה.