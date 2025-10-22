בוליביה: המועמד הפרו-ישראלי פריירה נבחר לנשיאות

לראשונה מזה 20 שנה - מועמד מהשמאל לא בסיבוב המכריע, אלא מועמד המרכז-ימין. סער שוחח עם הנשיא הנבחר: "נחדש יחסים דיפלומטיים אחרי שני עשורים"

רודריגו פז פריירה, מועמד הימין-מרכז, נבחר הלילה (שני) לנשיאות בוליביה לאחר שגרף כ-54.5% מהקולות בסיבוב השני מול חורחה קווירוגה. לראשונה מזה 20 שנה, מועמד מהשמאל - ממפלגת "התנועה לסוציאליזם" של הנשיא לשעבר אבו מוראלס - אינו עומד לבחירה בסיבוב המכריע.

שר החוץ גדעון סער הודיע כי שוחח עם הנשיא הנבחר וברכו על ניצחונו: "שוחחתי לפני שעה קלה עם הנשיא הנבחר של בוליביה רודריגו פאס פריירה וברכתי אותו על ניצחונו המרשים בבחירות".

סער הוסיף: "הזכרתי בשיחה את ההיסטוריה של היחסים של ישראל והעם היהודי עם בוליביה. כעת, לאחר שני עשורים של יחסים לא טובים, הגיע הזמן להחזיר את היחסים הטובים למסלולם. במוקד השיחה היה הענין המשותף לפתוח דף חדש ולחדש את היחסים הדיפלומטיים בין המדינות".

סער ציין כי ישראל רואה פוטנציאל רב ביחסים בין המדינות בתחומים שונים, והודיע: "בעקבות הזמנת הנשיא הנבחר, ישראל תשלח נציג רשמי מטעמה לטקס השבעת הנשיא".

ההודעה משמעותית במיוחד נוכח העובדה שבין ישראל לבוליביה אין יחסים דיפלומטיים במשך שני עשורים. בחירתו של פריירה, שנחשב פרו-ישראלי, פותחת הזדמנות לחידוש היחסים בין המדינות לאחר תקופה ממושכת של ניתוק.