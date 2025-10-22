רוסיה ערכה תירגול גרעיני, טילים בליסטיים שוגרו

הקרמלין הודיע על קיום תרגיל הבוחן את הכושר המבצעי של הכוחות הגרעיניים של רוסיה. על פי הקרמלין "כל מטרות התרגיל הושגו". נשיא רוסיה פוטין פיקח אישית על התרגיל

ברקע המתיחות עם המערב רוסיה הודיעה היום (רביעי) כי ביצעה תרגול של הכוחות הגרעיניים האסטרטגיים שלה. על פי ההודעה, במסגרת התרגיל בוצע שיגור של טילים בליסטיים וטילי שיוט.

על פי הקרמלין "כל מטרות התרגיל הושגו". על התרגיל פיקח אישית נשיא רוסיה ולדימיר פוטין.

התרגיל הגרעיני של רוסיה התבצע על רקע מתיחות מתפתחת עם ארצות הברית. זאת על רקע חוסר היכולת להגיע להסכמות בסוגייה האוקראינית. במקביל, השבוע דן האיחוד האירופי בהצעה להפשיר את הכספים של רוסיה המוקפאים במערב ולהעביר אותם לשימוש צבא אוקראינה.