רוסיה ערכה תירגול גרעיני, טילים בליסטיים שוגרו

רוסיה ערכה תירגול גרעיני, טילים בליסטיים שוגרו
הקרמלין הודיע על קיום תרגיל הבוחן את הכושר המבצעי של הכוחות הגרעיניים של רוסיה. על פי הקרמלין "כל מטרות התרגיל הושגו". נשיא רוסיה פוטין פיקח אישית על התרגיל
מחבר אלכס נירנבורג
  • אלכס נירנבורג
Getting your Trinity Audio player ready...
פוטין במתקן גרעין
פוטין במתקן גרעין צילום: AP Photo/RIA Novosti, Yana Lapikova

הקרמלין הודיע על קיום תרגיל הבוחן את הכושר המבצעי של הכוחות הגרעיניים של רוסיה. על פי הקרמלין "כל מטרות התרגיל הושגו". נשיא רוסיה פוטין פיקח אישית על התרגיל

ברקע המתיחות עם המערב רוסיה הודיעה היום (רביעי) כי ביצעה תרגול של הכוחות הגרעיניים האסטרטגיים שלה. על פי ההודעה, במסגרת התרגיל בוצע שיגור של טילים בליסטיים וטילי שיוט.

על פי הקרמלין "כל מטרות התרגיל הושגו". על התרגיל פיקח אישית נשיא רוסיה ולדימיר פוטין.

התרגיל הגרעיני של רוסיה התבצע על רקע מתיחות מתפתחת עם ארצות הברית. זאת על רקע חוסר היכולת להגיע להסכמות בסוגייה האוקראינית. במקביל, השבוע דן האיחוד האירופי בהצעה להפשיר את הכספים של רוסיה המוקפאים במערב ולהעביר אותם לשימוש צבא אוקראינה.

עוד בנושא

פוטין במתקן גרעין

פוטין מאיים על המערב: אלו המקרים בהם נתקוף בנשק גרעיני

טראמפ ופוטין בפגישה ביניהם, 2017

פוטין חתם על השהיית ההסכם לפירוק נשק גרעיני

תגיות |
בחירת העורכת
  • V-J Day in Times Square
    המלחמה הסתיימה, אז למה אנחנו לא שמחים?
  • "חשבנו שהאפליקציה התקלקלה": האנשים שמצליחים לעשות כסף טוב מאינסטגרם
    "חשבנו שהאפליקציה התקלקלה": האנשים שעושים כסף מאינסטגרם
  • תמונה להסכת 1+1 עם אסף ליברמן ואקו
    היא מנהלת את העסק הזה: 1+1 עם אקו
  • האריה הפחדן, מתוך "מרשעת: חלק 2"
    המועמד לאוסקר שמצטרף לסרט "מרשעת: חלק 2"
  • עטלף עף
    מצפן פנימי: איך עטלפים מנווטים?

אולי יעניין אותך