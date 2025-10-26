פריזסטן: צוות כאן חדשות בתיעוד מיוחד מתוך ארגון הפגנות השנאה בפריז
פרויקט מיוחד - צוות כאן חדשות בתיעוד עוצר נשימה מתוך ההפגנות הפרו פלסטיניות, וההתארגנות המחתרתית
בחירת העורכת
בחירת העורכת
-
00:05:34גל משתקם מהמאניה דרך גלישה עם הכלב סטיב | דוקותייםאחרי 5 אשפוזים בגלל מאניה פסיכוטית, גל משתקם דרך גלישה עם הכלב סטיב
-
00:09:11החרם נמשך: אנשי האקדמיה מישראל שמנודים מהקמפוסים בעולםההפגנות האנטי ישראליות בעולם לא פוסקות
-
00:11:19המסעדה התל אביבית ששליחי טראמפ התמכרו אליההרומן בין שליחי טראמפ למסעדת "פרא" היא לגמרי אהבה מביס ראשון
-
00:11:48מקיבוץ מסוגר לפנינה עולמית: המהפך של נאות סמדרהמלחמה והדור החדש חוללו מהפכה, והקיבוץ המדברי נפתח לעולם
-
00:05:30הצעד הבא של חמאס: מה באמת קורה בעזה ביום שאחרי המלחמה?ביום שאחרי הפסקת האש, כשעזה עדיין מנסה להתאושש בין ההריסות, חמאס שב