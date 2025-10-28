תחקיר: כך ניסתה ארה"ב לחטוף את נשיא ונצואלה

תחקיר: כך ניסתה ארה"ב לחטוף את נשיא ונצואלה
סוכן אמריקני ניסה על פי הדיווח לשחד את טייסו האישי של נשיא ונצואלה להסיט את מסלול המטוס הנשיאותי למדינה שבה ניתן יהיה לעצור אותו על עבירות סחר בסמים - אך התוכנית נכשלה
מחבר איתמר וישנקו
  • איתמר וישנקו
נשיא ונצואלה ניקולס מדורו
נשיא ונצואלה ניקולס מדורו צילום: Miraflores Palace/Handout via REUTERS

אדווין לופס, סוכן לשעבר במשרד לביטחון המולדת של ארצות הברית, ניסה לגייס בחשאי את טייסו האישי של נשיא ונצואלה ניקולס מדורו - על מנת לתפסו ולהסגירו לרשויות האמריקניות. כך פורסם היום (שלישי) בתחקיר של סוכנות הידיעות AP.

על פי הדיווח, לופס הציע לטייס ביטנר וילחאס סכום עתק בתמורה להסבת מסלול הטיסה של מדורו למדינה בה יהיה ניתן לעצור אותו בשל כתבי האישום נגדו בעבירות סחר בסמים.

המבצע, שהחל במהלך שהותו של מדורו ברפובליקה הדומיניקנית, נמשך גם לאחר פרישתו של לופס משירות, אך לבסוף נכשל. לאחר חילופי הודעות עוינות בין השניים, פורסם פוסט שהצית שמועות אודות מעצרו של הטייס וילחאס, שהופיע כמה ימים לאחר מכן בתוכנית טלוויזיה ממשלתית בוונצואלה שם נשבע אמונים לנשיא מדורו.

בוושינגטון החריפו את הצעדים נגד שלטון מדורו בתקופת ממשל טראמפ - שהרחיב את פעילות ה-CIA בוונצואלה והכפיל את הפרס על לכידתו של ניקולס מדורו ל-50 מיליון דולר.

לפני כשנה, החרימה ארצות הברית את מטוסו של מדורו. על פי ההודעה האמריקנית המטוס הוחרם כיוון שהוא נרכש באופן בלתי חוקי תוך הפרת הסנקציות שהטיל הממשל על ונצואלה.

