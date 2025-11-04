טראמפ קרא לתושבי ניו יורק לא להצביע לממדאני: "אם הקומוניסט ייבחר - אעביר תקציב מינימלי לעיר"

תושבי ניו יורק יפקדו את הקלפיות בבחירות שישפיעו על חייהם, אך גם על כל מפת הפוליטיקה האמריקנית. המועמדים המובילים: זוהרן ממדאני מהמפלגה הדמוקרטית, אנדרו קואומו וקרטיס סליווה הרפובליקני | כל העדכונים