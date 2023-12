"אנחנו עוד נרקוד שוב": הקעקוע החדש של מייה שם

מייה שם, ששוחררה משבי חמאס לפני כשבוע וחצי לאחר 55 ימים, פרסמה הערב (שבת) פוסט בחשבון האינסטגרם שלה, בו חשפה קעקוע שעשתה בעקבות חטיפתה מהמסיבה ברעים עם הכיתוב באנגלית: "We will dance again 07.10.23" - אנחנו עוד נרקוד שוב.

בנוסף, שם כתבה באינסטגרם: "אף פעם לא אשכח את הכאב והפחד, המראות הקשים את החברים שלא יחזרו ואת אלה שאנחנו חייבים להחזיר. אנחנו עוד נרקוד". מייה, בת 21 משוהם, שוחררה משבי חמאס, כחלק מהפעימה השביעית של העסקה. היא בעלת אזרחות צרפתית, והייתה החטופה הראשונה שחמאס פרסם תיעוד שלה מהשבי ב-16 באוקטובר.

לאחר שחרורה מהשבי, התפרסם סרטון המתעד את המפגש הראשון שלה ושל אימה קרן וריגש מדינה שלמה.