עדויות החטופים משבי חמאס ממשיכות להגיע. יוני אשר, שאשתו דורון ובנותיו רז ואביב נחטפו לעזה בשבת השחורה מקיבוץ ניר עוז, סיפר בריאיון ל-CNN על הדרמה שהתחוללה בזמן השבי, שאילצה את המחבלים להבריח אותן למקום אחר מחשש שיירצחו בידי ההמון בעזה.

"הן הוחזקו בסוג מסוים של בניין לכמה ימים ומאוחר יותר הועברו. אחד הסיכונים היה שאם האוכלוסייה בחוץ הייתה יודעת שהן שם - הן היו יכולות להיהרג על ידה", סיפר יוני. "גם כשהן הועברו הן היו בסיכון גדול. מהסיבה הזו וגם מההפצצות. הן היו צריכות להיות מוסוות. היו סיטואציות מסוימות ש-10 אנשים נכנסו בתוך מכונית פרטית שנסעה במהירות גדולה כשהבנות שלי ואשתי בפנים. היה לי מאוד קשה לשמוע את זה".

