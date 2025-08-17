הערכות גורמי האכיפה: קטר העבירה לבכירים ישראלים 10 מיליון דולר

על פי ממצאי החקירה, חברת "פרספשן" בבעלות שרוליק איינהורן קיבלה עבור פרויקט "לייטהאוס" - שנועד לשפר את תדמית קטר - 45 אלף דולר בחודש במשך כשנתיים • כל הפרטים

עשרה מיליון דולר - זה, על פי החשד, הסכום הכולל שהקטרים שילמו לכאורה למי שהיו בכירים ישראלים במערכת הביטחון, לאנשי מוסד לשעבר אנשי החברה הטכנולוגית קוסיו, וגם לאנשים בסביבת ראש הממשלה - בפרויקטים שנמצאים בלב החקירה.

הערכות גורמי האכיפה: קטר העבירה בסך הכל 10 מיליוני דולרים לשורה של בכירים ישראלים לשעבר, אנשי מוסד לשעבר ואנשים בסביבת ראש הממשלה בין 2021-2024 | החשיפה של @Roi_Yanovsky #מהדורתכאןחדשות pic.twitter.com/QFFNpCxHCg — כאן חדשות (@kann_news) August 17, 2025

כך על פי הערכות גורמי האכיפה הכוללים את המשטרה ואת הרשות לאיסור הלבנת הון, לאחר מעקב אחר מסלולי הכסף. כך נחשף הערב (ראשון) במהדורת כאן חדשות.

לאחר הפרסום, מאות מחו מחוץ למצודת זאב, מטה הליכוד בת״א. חלק ממארגני המחאה מסרו בתגובה: "המוחים זועמים על המדיניות שממשיכה לטפח את קטר, מי שמממנת את חמאס, כמתווכת יחידה לעסקת החטופים".

הפרויקט המרכזי הנחקר הוא פרויקט "לייטהאוס" (מגדלור), שקיומו נחשף ב"הארץ". תכנונו החל עוד בסוף 2021, כשנה לפני המונדיאל בקטר, ומטרתו - קידום תדמיתה של קטר ברשת, ברחבי העולם ובפרט בקהילות יהודיות. המסר העיקרי של הקמפיין הוא הצגת המדינה שנתפסת בעולם כמדינה תומכת טרור, ככזו המשכינה שלום. בין היתר באמצעות שימוש ברשתות אווטרים (דמויות וירטואליות) ברשתות חברתיות.

על פי ממצאי החקירה, הכסף למיזם שעליו שילמו הקטרים מאות אלפי דולרים בחודש, הגיע מהקטרים לחברה בריטית ומשם לחברה ישראלית שבבעלות בכירים לשעבר במערכת הביטחון.

בין הבכירים לשעבר שנחקרו בחשד למעורבות במתן השירותים שבמסגרת פרויקט "לייטהאוס" בעבור הקטרים, היו אלוף במילואים פולי מרדכי, איש מערכת הביטחון לשעבר ובכיר לשעבר במוסד.

התשלומים בעבור פרויקט לייטהאוס, סכום של מאות אלפי דולרים בחודש הועברו גם לבכירים לשעבר במערכת הביטחון ובמוסד, לאנשי חברת קויוס, שמפעילה את התשתית הטכנולוגית, ולחברת פרספשן בבעלות שרוליק איינהורן וליונתן אוריך שהועסק על ידה.

על פי ממצאי החקירה חברת פרספשן בבעלות שרוליק איינהורן קיבלה בעבור פרויקט לייטהאוס 45 אלף דולר בחודש במשך כשנתיים. ואילו אוריך קיבל בעבור הפרויקט 40% מהתשלומים לפרספשן - כלומר כ-18 אלף דולר בחודש במשך כשנתיים, עד להקפאת הפרויקט בסוף שנת 2024. הסכום לאוריך שולם בשקלים מחברת פרספשן, חברה ישראלית, על פי שער הדולר באותה נקודת זמן שעלה וירד.

כלומר הוא קיבל בכל חודש סכום מוערך של 59 עד 72 אלף שקלים, כתלות בשער הדולר, בעבור הפרויקט הזה, שמטרתו קידום קטר בעולם. התשלום לפרספשן ולאוריך הועבר כריטיינר קבוע כל עוד הפרויקט נמשך, גם תוך כדי המלחמה. גם לאחר שהשתכלל ועבר למודלים שונים.

המיזם השני שנמצא בלב החקירה הוא הפרויקט של הלוביסט ג'יי פוטליק לקידום תדמיתה של קטר בישראל. תקציבוֹ קטן בהרבה והוא כלל העסקת יועץ קשרי ממשל ודובר. פלדשטיין קיבל בעבורו כ-40 אלף שקלים בחודש, סכום שנחשף בעבר ב-I24, אולם על פי הנטען הוא עשה זאת בזמן שהוא משמש דובר ראש הממשלה תוך הטעיית העיתונאים הישראלים שעימם עמד בקשר. פלדשטיין טוען לכל אורך הדרך כי הופעל בידי אוריך ואיינהורן וכי זה כסף ששולם לו כפתרון זמני בעבור עבודתו בלשכת ראש הממשלה.

אוריך הכחיש בתוקף את גרסת פלדשטיין בחקירה וטען כי הפרויקט היחיד שהיה מעוֹרב בו הוא פרויקט לייטהאוס שהחל במונדיאל ותכליתו קידום תדמית קטר בעולם, ושמעולם לא היה מעוֹרב בקמפיין שבו הועסק פלדשטיין או בכלל בפרויקט קטרי שפועל בישראל.

אולם מיליוני הדולרים שזרמו במשך שנים מהקטרים אל כיסם של ישראלים בעלי מעמד וכוח במערכת הביטחון ובשלטון בהווה ובעבר מעלים סימני שאלה רבים שמהדהדים במחוזות רבים יותר מהחקירה הפלילית - מהן ההשלכות על מדינת ישראל של תרבות שהתפתחה כאן, של מעבר בין שירות הציבור וביטחון המדינה למתן שירותים בסכומי עתק לקטרים, גם על בכירים בהווה וגם על בכירים לשעבר.