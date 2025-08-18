המבקר ייפגש עם נתניהו, גלנט, הלוי וכוכבי לביקורת כשלי 7.10

"כולם מחויבים לשתף פעולה עם הביקורת", מסר המבקר אנגלמן והוסיף כי "מתקפות של גורמים המבקשים לחמוק מביקורת, לא ירתיעו אותנו מלבצע את עבודת ביקורת המדינה באופן המקצועי ביותר" • המבקר הבהיר כי תוטל אחריות אישית על הגורמים הרלוונטיים בכלל הדרגים

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן הודיע הבוקר (שני) כי ייפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, הרמטכ"לים לשעבר הרצי הלוי ואביב כוכבי, ראש שב"כ לשעבר רונן בר וקצינים בכירים נוספים במסגרת הביקורות על הנושאים שבליבת הכשלים של 7 באוקטובר בסוגיות מדיניות וביטחוניות.

על פי הודעת משרד המבקר, הנושאים שנבדקים עם גורמים אלו כוללים בין היתר את התנהלות הקבינט המדיני-ביטחוני, הלוחמה הכלכלית בטרור, הגנת הגבול ברצועת עזה, מהלך האירועים של 7 באוקטובר, תהליכי עבודת המודיעין וסוגיות נוספות שעומדות בליבת מתקפת הפתע של חמאס. עוד נמסר כי עם חלק מהאישים נקבעו פגישות ועם אחרים יתואמו כאלה בימים הקרובים.

בעת ההודעה על פתיחת הביקורת, הבהיר המבקר אנגלמן כי תוטל אחריות אישית על הגורמים הרלוונטיים בכלל הדרגים, וכי ככל שתוקם ועדת חקירה ממלכתית יתואמו מולה גבולות גזרה. עוד נמסר כי חוק מבקר המדינה אף קובע כי עם השלמת דוח ביקורת מיוחד, הוועדה לביקורת המדינה של הכנסת רשאית למנות ועדת חקירה ממלכתית, כפי שנעשה בעבר במספר מקרים.

"טבח 7 באוקטובר הוא המחדל החמור בתולדות מדינת ישראל", מסר אנגלמן. "כלל הדרגים נתונים לביקורת המדינה - הדרג המדיני, הצבאי והאזרחי. נכון להיום משרד מבקר המדינה הוא הגוף האובייקטיבי היחיד שבודק את התנהלות כלל הדרגים במסגרת עשרות דוחות עליהם עמלים כ-200 מנהלי ביקורת במשרד. בעלי התפקידים המכהנים ואלו שכיהנו בזמן הטבח נדרשים לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורת המדינה, בהתאם לחוק יסוד מבקר המדינה ובהתאם לסיכום שהושג בין משרד מבקר המדינה לצה"ל ולשב"כ שקיבל תוקף של פסק דין".

המבקר הוסיף: "נדרשת זמינות מלאה, המצאת כל המסמכים הרלוונטיים והתמודדות מקצועית ועניינית עם ממצאי הביקורת". לדבריו, "המחויבות שלנו היא אך ורק לאזרחי ישראל הראויים לקבל תשובות על ליבת הכשל שהוביל לטבח. מתקפות של גורמים המבקשים לחמוק מביקורת לא ירתיעו אותנו מלבצע את עבודת ביקורת המדינה באופן המקצועי ביותר. כפי שאמרתי לא אחת - ככל שתקום ועדת חקירה ממלכתית נקבע עימה גבולות גזרה".

משפחות "מועצת אוקטובר": "דורשים הקמת ועדת חקירה ממלכתית"

מ"מועצת אוקטובר" נמסר בתגובה: "משפחות מועצת אוקטובר מתנגדות בתוקף לכל ניסיון לעקוף את הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית למחדל ולאסון של 7 באוקטובר באמצעות מבקר המדינה".

עוד נמסר: "אנחנו, בני 1,500 משפחות שכולות, משפחות חטופים, שורדי שבי ונפגעי הטבח, אומרים זאת בצורה הברורה ביותר - מבקר המדינה אינו תחליף לוועדת חקירה ממלכתית. הוא לא מוסמך, לא עצמאי מספיק, ולא יכול לחקור את מקבלי ההחלטות בממשלה, בקבינט ובמערכת הביטחון כפי שהחוק דורש".

משפחות "מועצת אוקטובר" סיכמו: "הניסיון להסתפק בבדיקות של מבקר המדינה הוא עוד תרגיל במטרה למשוך זמן, לטשטש אחריות ולחמוק מהאמת. אנו עומדים על דרישתנו - הקימו עכשיו ועדת חקירה ממלכתית כדי למנוע את האסון הבא".