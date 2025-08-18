"לא חייבים להשמיע מוסיקה בקולי קולות כשאנשים זועקים מדם ליבם"

שר החינוך יואב קיש הפעיל מוסיקה רועשת במהלך נאומה של האם השכולה סיגלית מנצורי מול ביתו. מנצורי לכאן רשת ב: "לא ציפיתי לזה, הזהירו אותי שזה מה שיקרה". לשכת השר קיש: "לא הייתה כוונה לפגוע בסיגל. מזה שנה מפגינים אלימים פוגעים במשפחתו במסווה של 'תמיכה בחטופים'"

"לא חייב להשמיע מוסיקה בקולי קולות כשאנשים זועקים מדם ליבם", כך אמרה היום (שני) בסדר יום בכאן רשת ב סיגלית מנצורי שבנותיה רויה ונורל נרצחו במיגונית המוות ליד רעים.

בכך התייחסה מנצורי לאירוע בו במהלך נאומה מול ביתו של שר החינוך יואב קיש, השמיע קיש מוסיקה רועשת על מנת להחריש את קולות ההפגנה.

.

סיגלית מנצורי עם בנותיה רויה ונורל שנרצחו במיגונית המוות

מנצורי אמרה בהקשר זה: "אני אמא שכולה. עבורי זה מאוחר מדי, אבל אני רואה לנגד עיניי את החטופים וקשה לי להסתכל על אימהות בעיניים. לכן עמדתי שם אתמול, כדי לומר את דבריי ולנסות לעזור. לא ציפיתי לשמוע מוזיקה בזמן שאני מדברת. הזהירו אותי שזה מה שיקרה".

האם השכולה המשיכה ואמרה: "אני מניחה שלפני יום כל כך משמעותי כמו אתמול, הייתה לו אפשרות לדעת את זה מראש. אני לא יוצאת בהצהרה שזה היה כלפיי, אבל זה לא משנה. אני לא מיוחדת. לא חייב להשמיע מוזיקה בקולי קולות כשאנשים זועקים מדם ליבם. אפשר היה לסגור חלונות".

מנצורי התייחסה לכך שקיש השמיע את השירים "יד ביד" של עופרה חזה ו"אני ואתה נשנה את העולם". לדבריה: "לא חייב לפעול בכזאת הפגנתיות. להשמיע מוזיקה של ישראל הישנה והטובה זה כמו לזרות מלח על הפצעים, אלו השירים של ישראל הישנה והטובה ולשם אנחנו מתגעגעים, לשם אנחנו מייחלים לחזור, וברור לי שלחזור אחורה אי אפשר אז אנחנו מנסים להסתכל קדימה".

האם השכולה הוסיפה: "אני תושבת הוד השרון, אני מתגוררת כמה רחובות ממנו (מקיש) ומעולם לא זכיתי לביקור בתור אמא שכולה שאיבדה את שתי בנותיה".

מלשכת שר החינוך יואב קיש נמסר: "השר הדגיש כי לא הייתה בכוונתו לפגוע בסיגל או במשפחות החטופים, ואם כך השתמע, הוא מצר על כך. עוד הדגיש השר כי אתמול לא ידע שסיגל עומדת מחוץ לביתו. מזה שנה מפגינים אלימים עומדים מחוץ לביתו של השר, בניגוד לחוק, מקללים, מטרידים מינית, מאיימים ופוגעים במשפחתו, במסווה של 'תמיכה בחטופים'. השר נפגש עשרות פעמים עם משפחות החטופים ופועל כמיטב יכולתו להשבת כל החטופים בהקדם המיידי".