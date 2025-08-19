ארגון המורים איים בשביתה, באוצר זעמו: "מורים לא יקבלו שכר"

בארגון המורים מעוניינים להפעיל לחץ על משרד האוצר, ויורו למורים שלא להגיע לימי היערכות לקראת שנת הלימודים הבאה. באוצר איימו בפגיעה בשכר המורים - "לא נסבול עוד שביתות"

בניסיון להפעיל לחץ על משרד האוצר להגיע להסכמים, ארגון המורים העל-יסודיים צפוי להודיע למורים שלא להגיע לימי ההיערכות לתחילת שנת הלימודים בסוף החודש ולא להיכנס לבתי הספר עד 1 בספטמבר, זאת על רקע האיומים של יו"ר הארגון רן ארז להחריף את המאבק. כך פורסם הבוקר (שלישי) בתוכנית הבוקר הזה בכאן רשת ב.

ארז צפוי להעביר למורים את ההנחייה בסוף השבוע או בשבוע הבא. ימי ההיערכות כוללים בין יום אחד לשלושה, בהם אסיפות מורים, פגישות עם הורים ותלמידים, הכנות פדגוגיות ועוד.

בכיר באוצר לכאן חדשות: "אם לא תיפתח שנת הלימודים בתיכונים, כולל עיצומים, חלקים מהמורים לא יקבלו שכר. לא נסבול עוד שביתות, לא מוכנים לסבול את המצב".

בתוך כך, שר החינוך יואב קיש תקף היום את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בטענה שהוא "מעדיף את ביטחון ילדי עזה על פני ביטחון ילדי ישראל". לדבריו, "השר מתעלם בצורה בוטה מהדרישות הבסיסיות של מערכת החינוך, והדרישה הראשונה והברורה שלי היא אבטחת מוסדות החינוך".

קיש איים כי אם לא יימצא תקציב בסך 250 מיליון שקלים לאבטחת התלמידים, "שנת הלימודים לא תיפתח".

"משרד האוצר לא רק שלא מתקצב את האבטחה לשנה הקרובה, אלא גם מסרב לכל הדרישות המהותיות שהצגנו: מענים לחוסן נפשי בתקופת לחימה, תגבור פסיכולוגים חינוכיים, תנועות נוער, שנות שירות - הכול נדחה. במקום פתרונות, אנחנו מקבלים סחבת והתנגדות", הוסיף.

ארגון המורים הכריז בשבוע שעבר על סכסוך עבודה ואיים להשבית את פתיחת שנת הלימודים, בשל פגיעה בתנאי העבודה של המורים בסוגיית העבודה מהבית.

בארגון ציינו כי הסיבות להכרה על סכסוך העבודה, כוללות ביטול חד צדדי של ההסכם מול משרד החינוך בדבר מעבר מערכת החינוך לחמישה ימים בשבוע וביצוע שעות שהייה מהבית; מניעת פרישה מוקדמת של מורים שחוקים ממערכת החינוך; מניעת השתלמות מורים על ידי משרד החינוך ופגיעה בשכרם ובתנאי עבודתם כתוצאה מכך.

בנוסף, מורים שמלמדים בחטיבות הביניים אך מקבלים שכר מהבעלויות, משלמים ניכוי כפול משכרם, בעקבות החלטת הממשלה על קיצוץ בסקטור הציבורי, ועל כך מוחים בארגון.