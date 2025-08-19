הקו יחודש ב-21 באוקטובר וכרטיסים יימכרו החל מ-139 שקלים לכיוון. ראש עיריית אילת אלי לנקרי: "זה מהלך הכרחי לפעילות תקינה של עורק תחבורה המרכזי של תושבי העיר"

לאחר יותר מעשור: אל על מחזירה את הקו לאילת

חברת אל על הודיעה היום (שלישי) על החזרת הקו לאילת. זאת לאחר יותר מעשור של הפסקה.

במסגרת הקו שיפעל תחילה בחודשים הקרובים בלבד, אל על תפעיל שתי טיסות יומיות בקו תל אביב-אילת, אחת בשעות הבוקר ואחת בערב.

הטיסות יחלו ב-21 באוקטובר ויופעלו במטוסי בואינג 737. הכרטיסים ימכרו החל מ-139 ש״ח לכיוון עבור כרטיס מסוג LITE הכולל טרולי ותיק גב.

תושבי אילת וחבל אילות ישלמו תמורת כרטיס סכום של 99 שקלים לכיוון עבור כרטיס LITE.

ראש עיריית אילת, אלי לנקרי בירך על המהלך ואמר: "זהו מהלך הכרחי לפעילותו התקינה של עורק התחבורה המרכזי של תושבי העיר. חזרת אל על משתלבת בתוכנית שאנו מקדמים עם משרדי הממשלה להסדרת טיסות סדירות, בתדירות גבוהה ובמחיר מסובסד".