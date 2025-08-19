תיעוד

מתנדב נפגע טראומה הותקף על ידי מאבטחי התעשייה האווירית

תושב אשדוד יוסי צמח, שביתו נמצא צמוד למתקן ביטחוני באשדוד, הופל על הרצפה, נאזק - ולגבו הוצמד נשק אוטומטי. תגובת אלת"א: "מבדיקה ראשונית מסתמן שפעלו בהתאם להנחיות"
מחבר אסף פוזיילוב
מתנדב זק"א ומד"א הלום קרב שמתגורר צמוד למתקן של התעשייה האווירית באשדוד, הותקף בחניון הבית שלו על ידי מאבטחים ונאזק. כך נראה בתיעוד שפורסם היום (שלישי) בכאן חדשות.

יוסי צמח סובל מתסמינים רבים וקשים של פוסט טראומה (PTSD) מאז הוקפץ לעוטף בשבעה באוקטובר. הוא מתגורר כ-15 שנים ברחוב שבו מפעל של התעשייה האווירית באשדוד.

"בכל פעם מבקשים מהשכנים תעודות זהות כשמגיעים הביתה או חוזרים מהעבודה", שחזר צמח. "טיילתי עם הכלב והמאבטח קרא לי 'בוא גבר תביא תעודת זהות'. לא הייתי מוכן. באו עוד שני מאבטחים, פירקו אותי במכות, פיצצו אותי במכות. אזקו אותי על הרצפה".

שלושה מאבטחים הפילו את צמח לאספלט ואזקו אותו. אחד מהם הצמיד את נשקו האוטומטי לגב של צמח וצעק עליו "תסתום את פה, זה לא בית זונות פה". צמח ביקש מהמאבטחים לשחרר אותו, אך ללא הועיל. 

מאז המקרה, שאירע בתחילת החודש, צמח סובל מסיוטים. "יש לי בלאגן בראש מהם. אני רוצה למכור את הדירה. זה שיש פה מתקן ביטחוני לא אמור להפריע לנו בשגרת חיים".

תגובת אלת"א: "ביום רביעי, 6 באוגוסט, התקרב לכניסת מתקן ביטחוני מאובטח אדם לא מזוהה ובאופן שעורר את חשדם של המאבטחים בכניסה. לאחר שהתבקש להזדהות מספר פעמים וסירב, האירוע הפך לביטחוני וטופל בהתאם. בימים אלו, בהם הרגישות הביטחונית גבוהה, יש להמשיך ולהקפיד על שמירת ביטחון ישראל ותשתיותיה. מבדיקה ראשונית של פרטי האירוע, מסתמן כי אנשי האבטחה פעלו בהתאם להנחיות".

אולי יעניין אותך