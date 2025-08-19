כשנתיים מאז טבח 7 באוקטובר - וחוף זיקים נותר סגור "מחשש לפיגוע מעזה"

בטבח בחוף זיקים נרצחו 19 אזרחים ואנשי כוחות ביטחון. מאז, החוף שופץ לחלוטין ואף הוקמה עמדה טקטית במטרה להגן על האזור. אלא שלמרות זאת ולמרות שאושר לתושבי העוטף לשוב לבתיהם, מפקד פיקוד הדרום הורה להותירו סגור - מחשש לפיגוע מעזה

כמעט שנתיים חלפו מאז טבח 7 באוקטובר, וחוף זיקים, בו נרצחו 19 אזרחים ואנשי כוחות ביטחון – נותר סגור. כך פורסם היום (שלישי) בכאן רשת ב. מאז הטבח הנורא בחוף, הוא שופץ לחלוטין בעלות של כ-15 מיליון שקלים בהשקעת מנהלת תקומה, המועצה האזורית ומשרד התיירות.

החוף שופץ ולא הותיר זכר לזוועות 7 באוקטובר

צה"ל הודיע כבר לפני חודשים לכל תושבי העוטף כי אין שום מניעה ביטחונית שישובו לבתיהם, אבל לכאן חדשות נודע כי אכן קיימת כזו. בהוראת מפקד פיקוד הדרום, אסור לפתוח את חוף זיקים מחשש לפיגוע מעזה. זאת, למרות שנבנה שם לראשונה מתקנים לחיילים שנועד לשמור את החוף.

ראש המועצה איתמר רביבו פנה לפיקוד הדרום: "מדובר בהחלטה תבוסתנית, אם זה ככה – נעבור כולנו למרכז הארץ". שכן כשהחוף פתוח, המועצה מקבלת בכל חודש רווחים מהמפעיל, אך לטענתו של רביבו, לא מדובר בעניין כלכלי אלא עניין לאומי, שקשור בחוסן ובביטחון.

השבוע, התקיימה פגישה במועצה עם משפחות הנרצחים, בשאלה איך ינציחו אותם. לטענתו של ראש המועצה, כלל המשפחות השכולות תומכות בהפעלת החוף באופן מיידי.