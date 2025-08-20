ז'וז'ו, שאיבד את שני בניו - נועם ויובל, זעק בריאיון לכאן חדשות: "בבקשה שיחזירו לי את הטלפון זה הנשמה שלי". האב השכול ביקש שכל מי שברשותו תמונות או הקלטות של השלושה - יעביר לו אותן

"כבר לא אשמע את קולם": הטלפון עם כל הזיכרונות מהבנים שנרצחו ב-7.10 - נגנב

משפחת רביע איבדה שני בנים ב-7 באוקטובר - נועם ויובל - ונאבקה לשמור על הזיכרון שלהם בכל מחיר. אך השבוע, הטלפון הנייד של אביהם ז'וז'ו, שהכיל את התמונות, הסרטונים וההקלטות שהם הותירו מאחור - נגנב. "זה לא קל, אני כבר לא אשמע את הקול שלהם בחיים", סיפר היום (שלישי) האב בריאיון לשאול אמסטרדמסקי וליאל קייזר בכאן 11 ולמהדורת כאן חדשות.

"אני מושבניק, ולא רגיל שגונבים דברים", שיתף. "ישבתי לתומי על ספסל בטיילת בתל אביב ושמתי את הטלפון לידי. פתאום האוזנייה שלי צפצפה לי והבנתי שהטלפון לא לידי. הלכתי לחפש אותו באוטו, אבל אשתי אמרה לי שראתה מישהו עובר לידי ופתאום הולך מהר יותר".

במכשיר הטלפון הזה, היו התמונות והזיכרונות מהבנים שנרצחו במסיבת הנובה - אך אלה נעלמו כלא היו. מבדיקה שעשה, הבין ז'וז'ו שלטלפון לא היה גיבוי.

הוא אמר: "גנבים. הם פשוט גורמים נזק לאנשים - גונבים ולא יודעים איזה נזק הם גורמים. אולי יש עוד כמוני". ז'וז'ו הגיש תלונה במשטרה, אבל לא תולה תקוות בכך שהיא אכן תמצא את הטלפון. על כן, הוא קרא לעזרה באיתור התמונות מהחברים של נועם, יובל ובת זוגו נוי שנרצחה עמם.

האב השכול ביקש שכל מי שברשותו תמונות או הקלטות של השלושה - יעביר לו אותן. בפוסט שהעלה לרשת, שזכה למאות שיתופים, פנה לעם ישראל בבקשה לסייע לו.

כמו כן, הוא פנה בפוסט גם לבעלי חנויות טלפונים סלולריים - שיצרו עמו קשר אם במקרה הטלפון יגיע אליהם למכירה או תיקון. את הפוסט גם פרסם בתגובה שאולי הגנב ייחשף אליו ויבין שהרכוש שבידו הוא לא טלפון סלולרי, אלא הנצחה של חיים שלמים שנגדעו.

"בבקשה שיחזירו לי את הטלפון זה הנשמה שלי", זעק. "קשה לי שאין לי את זה. אני מקווה שמישהו יבוא ויגיד לי 'טעיתי', או ימסור את זה בתחנת משטרה. היו לי שני בנים ועכשיו אין לי בנים בכלל".

הוא סיפר על בניו: "שניהם היו אומנים. יובל היה צייר מדהים ומוזיקאי שנון וחד. נועם גם היה מוזיקאי ורקדן מדהים. הם היו חברים". בזכות עבודתו כמסגר, הוא ממשיך להנציח אותם באתר הנובה ובמקומות אחרים, ולמרות הכול - ז'וז'ו בחר בחיים.