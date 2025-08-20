פגע מינית בילדה בת 6 - בזמן ריצוי עונש בגין עבירות מין קודמות

אלחנן פישלר, בן 32 מירושלים, מואשם כי נגע באיבר מינה של קטינה בזמן ששיחקה עם חברתה בחצר. את המעשים ביצע בזמן שהוא מרצה עבודות שירות בעקבות עבירות מין שביצע באירוע אחר

אלחנן פישלר, בן 32 מירושלים שמואשם בביצוע עבירות מין בילדה בת 6, ביצע את מעשיו בזמן שהוא מרצה עונש עבודות שירות בעקבות הרשעה בעבירות מין קודמות שביצע במקרה אחר. כך פורסם היום (רביעי) בתוכנית "בחצי היום" בכאן רשת ב.

על פישלר נגזרו שישה חודשי עבודות שירות בתיק בו הורשע, על פי הודאתו. לא ניתן לפרט את העבירות בשל צו איסור פרסום במקרה, כדי לא לחשוף את זהות נפגעות העבירה.

בכך, ההתחשבות של בית המשפט בנאשם לא סייעה לו להפנים את מעשיו והוא שב לסורו. נגד פישלר תלוי עונש מאסר על תנאי בתיק הקודם והוא כאמור טרם סיים לרצות את גזר הדין שניתן לו.

בשבוע שעבר נמסר כי כתב אישום הוגש נגד פישלר בגין העבירות שביצע בקטינה בת ה-6. לפי כתב האישום, בשעות הבוקר ב-20 ביולי הנאשם הבחין בשתי קטינות שירדו מביתן לשחק בחצר, התקרב לאחת מהן, הרים את שמלתה, הפשיל את תחתוניה עד לברכיים ונגע באיבר מינה.

מעשיו הופסקו על ידי עובר אורח שצעק לעברו "רשע, חצוף, תתבייש!". לאחר מכן הנאשם נמלט מהמקום. עובר האורח ליווה את הקטינות הביתה, כשהנפגעת בוכה ורועדת.