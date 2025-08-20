פרשת הכדורגלנים והונאת הביטוח הלאומי: גם שופטים נחקרו, נחשפו התכתבויות מפלילות של השחקנים

התכתבויות מפלילות בין השחקנים לעורך הדין שייצג אותם מצביעות על מודעות להונאה. גם שופטי כדורגל ומבקרי שופטים נחקרו בפרשייה ואף הודו במיוחס להם

התפתחות בפרשיית הכדורגלנים: הביטוח הלאומי הודיע היום (רביעי) על התקדמות משמעותית בפרשיית הונאת הביטוח הלאומי אליה נקשרו שמם של כ-50 שחקני כדורגל.

במסגרת החקירה, הוצגו בפני השחקנים התכתבויות שלהם עם עורך דין המצביעות על מודעות של חלקם "לקשר השוחדי" שבין עורך הדין שמייצג אותם ובין הרופא הפוסק. מההתכתבויות עולה כי אצל חלקם קיימת מודעות לשיטת השוחד של עורך הדין והרופא.

מבין הממצאים עולה התכתבויות בהם עורך הדין אומר לשחקנים משפטים כגון: "אם לא החרדים והערבים אנחנו נפיל את הביטוח הלאומי" והשחקן משיב: "צודק". ציטוט נוסף שפורסם: "עד שלא יהיו לו (לשחקן) 3 בתים שביטוח לאומי שילם עליהם, אני לא עוצר. בעזרת השם, גם אצלך".

גם שופטי כדורגל ומבקרי שופטים נחקרו בפרשייה ואף הודו במיוחס להם.

בנוסף, אמש נחקרו 3 מנהלי קבוצות: הפועל באר שבע, בית"ר ירושלים והפועל חיפה - חלק מהכספים ששילם הביטוח הלאומי הועברו ישירות לקבוצה שהתחייבה להשיב את הכספים שנלקחו שלא כדין.

בקבוצה אחרת, גם היא בליגת העל - נמצא כי היא מעסיקה "רופא" שנכשל מספר פעמים בבחינות ההסמכה של משרד הבריאות והתחזה לרופא בקבוצה והנפיק אישורים רפואיים לשחקנים על מנת שיגישו אותם לביטוח הלאומי. חוקרי הביטוח הלאומי ויל"פ ציון מצאו שהוא עשה שימוש בחותמות של רופאים אחרים מוסמכים.

פרשת "זמן פציעות": השיטה

עורכי דין המעורבים בפרשה ייצגו עשרות כדורגלנים מליגת העל וליגות נוספות בתביעות פגיעה בעבודה תוך שהשחקנים מבצעים העברת כתובות פיקטיביות בתיאום עם רופא חיצוני, שקבע אחוזי נכויות גבוהים, כשבפועל השחקנים שדיווחו על אובדן כושר עבודה – המשיכו לשחק בקבוצותיהם באופן רגיל.

על פי החשד, אחת הפרקטיקות לעשות כן הייתה שינוי כתובת לכזו פיקטיבית, כדי להגיע לוועדה או לסניף מסוים של הביטוח הלאומי, שבו לכאורה עבדה אותה עובדת ביטוח לאומי, שהייתה מאשרת את הבקשות לקבלת הקצבה של אובדן או פגיעה בכושר העבודה.