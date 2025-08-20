בצל המחסור במורים: הרפורמה החדשה במקצועות המדעיים בבתי הספר

במשרד החינוך הכריזו על רפורמת "ישראל ריאלית" שאמורה לשדרג את ההישגים במקצועות המדעיים. זאת בשל ההתדרדרות של תלמידי ישראל במבחנים הבין-לאומיים. הרפורמה תצא לדרך למרות שבמערכת החינוך קיים מחסור חמור במורים במקצועות אלו

בשל התדרדרות תלמידי ישראל בציונים במבחנים הבין-לאומיים, משרד החינוך הודיע היום (רביעי) כי ישיק כבר השנה את רפורמת "ישראל ריאלית" שאמורה לשדרג את ביצועי התלמידים במקצועות מדעיים וטכנולוגיים.

הרפורמה תושק למרות שבמערכת החינוך קיים מחסור במאות מורים במקצועות הטכנולוגיים. חלק מהמורים שישתתפו בתוכנית לא הוכשרו ללמד מקצועות טכנולוגיים.

על-פי משרד החינוך, במסגרת הרפורמה יוכשרו המורים הקיימים בתוכניות הלמידה החדשה ויוספו שעתיים שבועיות במדעים ומתמטיקה לכל כיתות ז'. עד כה השיעורים שהועברו בשעתיים אלו נקבעו על-פי שיקול דעתם של מנהלי בתי הספר.

כמו כן יורחבו לימודי ה-STEM (מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה) בבתי הספר היסודיים. במקביל יוגדרו 160 גני ילדים ו-180 בתי ספר כ"מקדמי STEM" בהם יושם דגש על לימוד מקצועות אלו.

התוכנית תושק בעלות של כחצי מיליארד שקלים. כ-100 מיליון שקלים הם תופסת תקציבית, ויתר הכסף יגיע מתוך מערכת החינוך.

הסבה מקצועית ומלגות

כדי להתמודד עם המחסור במורים במקצועות המדעיים ובמתמטיקה מתחילים כעת במשרד החינוך בתהליך הכשרה וגיוס מורים.

במסגרת הרפורמה הגדיל המשרד את מספר המלגות לתוכניות הסבה להוראה והכפיל את המלגות המיועדות ל-750 מורות ומורים חדשים שאמורים להגיע למערכת מענף ההיטק.

במשרד החינוך אומרים כי כבר מחודש ספטמבר ניתן יהיה לראות את השינויים הראשונים במסגרת התוכנית.