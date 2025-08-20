הרב יוסף: "אדם ביקש היתר לפגוע ביועמ"שית"; חשוד נעצר

החשוד, תושבי ירושלים בן 36, נעצר אחרי פנייה למפכ"ל המשטרה בשם הרב הראשי לשעבר, שהתריע כי אדם ביקש את הסכמתו לפגוע בבהרב מיארה: "הערב רב מחללים שם שמיים - אני מוכן להרוג אותה אם זקני הדור יסכימו"

תושב ירושלים בן 36 נעצר הערב (רביעי) בחשד שתכנן לפגוע ביועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. זאת, לאחר שמוקדם יותר היום פנה מנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן למפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי והתריע מפני איום על חייה.

הפנייה הגיעה בעקבות עדות של הראשון לציון והרב הראשי הספרדי לשעבר יצחק יוסף, שהתריע מפני מכתב שהופנה אליו ובו בקשה להיתר לפגוע ביועצת המשפטית לממשלה.

המכתב אל הרב יצחק יוסף

"בפנייה זו התריעה לשכתו של הרב על איום שנראה ממשי ועשוי לסכן מיידי את חיי היועצת המשפטית לממשלה עו"ד גלי בהרב מיארה", נכתב במכתב למפכ"ל. "עם קבלת הצהרת הכוונות של אותו אדם, הורה כבוד הראשון לציון להעביר באמצעותי באופן בהול את המידע אליכם לטיפולכם הדחוף".

פנייתו של הרב יוסף אל מנכ"ל המשרד לשירותי דת

לאחר הפנייה, המשטרה הודיעה כי משטרת מחוז ירושלים פתחה בחקירה "בעקבות מכתב שנמצא סמוך לבית מגורים בעיר, ובו נכתב איום מפורש לפגיעה באשת ציבור".



לפי המשטרה, עם קבלת הדיווח, המשטרה פתחה בחקירה מיידית שמטרתה לאתר את החשוד אשר השאיר מכתב זה. בהודעת המשטרה נכתב כי החקירה נפתחה לאחר פניית המשרד לשירותי דת. מהמשטרה נמסר: "במשטרה רואים בחומרה כל ניסיון לאיים או לפגוע באנשי ציבור באשר הם. נמשיך לפעול בנחישות למיצוי הדין עם כל מי שיבחר להשתמש באיומים או באלימות כלפי נבחרי ציבור או כלפי כל אדם באשר הוא".

תמונת החשוד שצורפה לפנייה

בדצמבר האחרון נעצר תושב ירושלים בשנות ה-40 לחייו לאחר שתועד נושא שלט ובו דברי הסתה נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. בתיעוד שפרסמה המשטרה נראה החשוד מתהלך עם השלט סמוך לתחנה המרכזית בעיר - כשעליו הכיתוב: "ריבונו של עולם, תהרוג את גלי בהרב מיארה ואת תומכיה", ומציג אותו בפני עוברים ושבים.