נעצר חשוד בפגיעה בפרטיות והטרדה של מגישה בחדשות 12

הוארך מעצרו של החשוד בהטרדת מגישה בחדשות 12
המשטרה עצרה גבר בשנות ה-40 לחייו בחשד שביצע מאות שיחות טלפון לכתבת הערוץ, תוך פגיעה בפרטיותה והטרדה ממושכת. הכתבת הגישה תלונה, ובית המשפט האריך את מעצרו ביממה
מחבר חיים גולדיטש
Getting your Trinity Audio player ready...
עצור באזיקים, אילוסטרציה
עצור באזיקים, אילוסטרציה צילום: חיים גולדברג, פלאש 90

בית המשפט האריך היום (חמישי) ביממה את מעצרו של תושב טבריה בשנות ה-40 לחייו, שנעצר אמש בחשד לפגיעה בפרטיות והטרדה של עיתונאית בחדשות 12. על פי החשד החשוד ביצע מאות שיחות לעיתונאית - והיא הגישה תלונה במשטרה. המשטרה מבקשת להאריך את מעצרו של החשוד בשבוע. 

החשוד טען בבית המשפט כי מדובר ב"סיפור אהבה" ולא בעבירה פלילית. לדבריו, התקשר אל מוקד חברת החדשות ואין לו את מספר הטלפון האישי של העיתונאית. עוד טען החשוד כי קיבל "מסרים" לפיהם הכתבת "בעניין שלו" ולכן התקשר אליה.

"באתי לנווה אילן וצילמתי אותה ליד האוטו שלה", טען עוד בבית המשפט. "הלכתי לשאול אותה אם היא רוצה אותי או לא רוצה אותי ואם לא - היא לא תראה אותי לעולם. לא בקטע של אלימות", אמר עוד.

נציג המשטרה טען בדיון הארכת המעצר כי מדובר בתיק חמור. "החשוד בעל עבר פלילי עשיר של אלימות, סמים ועבירות נוספות", מסר נציג המשטרה. "רק לפני שבועיים הוא שוחרר מבית הסוהר ממעצר אחרון". במשטרה מבקשים להאריך את מעצר החשוד בשבוע בחשד לשיבוש ומסוכנות על פי התנהגותו מאז שחרורו ממעצר.

עוד בנושא

מתוך הסרטון שפרסם החשוד

תושב טבריה נעצר לאחר פרסום סרטון בו טען שאנס נשים

ניידת משטרה

בן 16 נעצר בחשד שפגע מינית באחותו בת ה-12 במשך שנים

תגיות |
בחירת העורכת
  • להחליף 3 רכבות כדי להגיע ליעד: הכאוס התחבורתי נמשך
    3 רכבות כדי להגיע ליעד: מה קורה עם הכאוס התחבורתי?
  • מי צריך את בחינות הבגרות? התלמידים שוויתרו על המבחנים - ומרוויחים כמו ההורים
    מי צריך בחינות בגרות? התלמידים שהחליטו להצליח בלי
  • סוריה
    תיעוד בלעדי מסוריה: ניצולי הטבח מדברים לראשונה
  • דרופשיפינג
    אבא שלי אמר לי שדרופשיפינג זאת רמאות. הוא צודק?
  • דליה רביקוביץ' ועידו קליר
    בנה של דליה רביקוביץ': "רק אחרי מותה הבנתי אותה"

אולי יעניין אותך