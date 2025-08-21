נעצר חשוד בפגיעה בפרטיות והטרדה של מגישה בחדשות 12

בית המשפט האריך היום (חמישי) ביממה את מעצרו של תושב טבריה בשנות ה-40 לחייו, שנעצר אמש בחשד לפגיעה בפרטיות והטרדה של עיתונאית בחדשות 12. על פי החשד החשוד ביצע מאות שיחות לעיתונאית - והיא הגישה תלונה במשטרה. המשטרה מבקשת להאריך את מעצרו של החשוד בשבוע.

החשוד טען בבית המשפט כי מדובר ב"סיפור אהבה" ולא בעבירה פלילית. לדבריו, התקשר אל מוקד חברת החדשות ואין לו את מספר הטלפון האישי של העיתונאית. עוד טען החשוד כי קיבל "מסרים" לפיהם הכתבת "בעניין שלו" ולכן התקשר אליה.

"באתי לנווה אילן וצילמתי אותה ליד האוטו שלה", טען עוד בבית המשפט. "הלכתי לשאול אותה אם היא רוצה אותי או לא רוצה אותי ואם לא - היא לא תראה אותי לעולם. לא בקטע של אלימות", אמר עוד.

עו״ד חן הולנדר סנגורו של החשוד בהטרדת כתבת חדשות 12 מטעם הסנגוריה הציבורית: "מעצר מיותר מאוד. החשוד טוען שלדעתו מדובר בסיפור אהבה, הוא אמר שהוא התאהב בה. בסופו של יום - זו לא הסיבה לעצור אותו. גם בית המשפט סבור כמונו"@HGoldich https://t.co/zs0huyJ4Uv pic.twitter.com/xuF3zVOPsF — כאן חדשות (@kann_news) August 21, 2025

נציג המשטרה טען בדיון הארכת המעצר כי מדובר בתיק חמור. "החשוד בעל עבר פלילי עשיר של אלימות, סמים ועבירות נוספות", מסר נציג המשטרה. "רק לפני שבועיים הוא שוחרר מבית הסוהר ממעצר אחרון". במשטרה מבקשים להאריך את מעצר החשוד בשבוע בחשד לשיבוש ומסוכנות על פי התנהגותו מאז שחרורו ממעצר.