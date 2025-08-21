שני אמריקנים נעצרו בחשד שצילמו מתקן ביטחוני רגיש בכניסה לירושלים

המשטרה ביקשה להאריך את מעצרם של השניים, הלומדים בירושלים, בחמישה ימים נוספים

שני תושבי ארצות הברית שלומדים בירושלים נעצרו היום (חמישי) בחשד שצילמו מתקן ביטחוני רגיש בכניסה לעיר. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרם בחמישה ימים.

בחודש שעבר פורסם על הגשת כתב אישום נגד אזרח ישראלי שעלה מאיראן בשנת 1999, בגין מגע עם סוכן זר ומסירת מידע לאויב בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. מכתב האישום עולה כי הנאשם קיים במהלך מלחמת חרבות ברזל וכן בזמן מבצע "עם כלביא" קשר ממושך עם סוכן איראני, והעביר לו מידע במטרה לפגוע בביטחון המדינה. הנאשם כאמור עלה לישראל לפני כ-26 שנים, והיה במשך תקופה ארוכה בקשר זוגי עם אזרחית איראנית המתגוררת באיראן.

כתב אישום נוסף הוגש בחודש יולי נגד חייל צה"ל ביחידה מסווגת שריגל עבור איראן, קיים עם גורמים איראנים והעביר להם מידע תמורת תשלום. מחקירתו עולה כי החייל "קיים קשר במודע עם גורמים איראנים ובתוך כך ביצע עבורם משימות, בהן העברת סרטון יירוטים וצילום של נפילות ופגיעות טילים בישראל".

באותו היום, תהאני אבו סמחאן, בת 33 מהפזורה הבדואית אבו קוידר בנגב, הואשמה שפעלה עבור איראן. העבירות המיוחסות לה הן עבירות ביטחוניות חמורות וקיום קשרים עם גורמי מודיעין איראניים וביצוע משימות בהכוונתם. לטובת קיום הקשר עם גורמים אלה, עשתה אבו סמחאן שימוש בטלפון ייעודי ובאמצעותו עמדה איתם בקשר וקיבלה משימות.

"מקרה זה מצטרף לשורת מקרים מהתקופה האחרונה המלמדים על מאמצים חוזרים ונשנים של גורמי מודיעין עוינים לגייס אזרחים ישראלים לטובת ביצוע משימות שנועדו לפגוע בביטחון מדינת ישראל ואזרחיה", מסרו שב"כ והמשטרה בהודעתם.