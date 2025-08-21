שני אמריקנים נעצרו בחשד שצילמו מתקן ביטחוני רגיש בכניסה לירושלים

אמריקנים נעצרו בחשד שצילמו מתקן ביטחוני בכניסה לירושלים
המשטרה ביקשה להאריך את מעצרם של השניים, הלומדים בירושלים, בחמישה ימים נוספים
מחבר חיים גולדיטש
Getting your Trinity Audio player ready...
ירושלים (אילוסטרציה)
ירושלים (אילוסטרציה) צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

שני תושבי ארצות הברית שלומדים בירושלים נעצרו היום (חמישי) בחשד שצילמו מתקן ביטחוני רגיש בכניסה לעיר. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרם בחמישה ימים.

בחודש שעבר פורסם על הגשת כתב אישום נגד אזרח ישראלי שעלה מאיראן בשנת 1999, בגין מגע עם סוכן זר ומסירת מידע לאויב בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. מכתב האישום עולה כי הנאשם קיים במהלך מלחמת חרבות ברזל וכן בזמן מבצע "עם כלביא" קשר ממושך עם סוכן איראני, והעביר לו מידע במטרה לפגוע בביטחון המדינה. הנאשם כאמור עלה לישראל לפני כ-26 שנים, והיה במשך תקופה ארוכה בקשר זוגי עם אזרחית איראנית המתגוררת באיראן.

כתב אישום נוסף הוגש בחודש יולי נגד חייל צה"ל ביחידה מסווגת שריגל עבור איראן, קיים עם גורמים איראנים והעביר להם מידע תמורת תשלום. מחקירתו עולה כי החייל "קיים קשר במודע עם גורמים איראנים ובתוך כך ביצע עבורם משימות, בהן העברת סרטון יירוטים וצילום של נפילות ופגיעות טילים בישראל". 

באותו היום, תהאני אבו סמחאן, בת 33 מהפזורה הבדואית אבו קוידר בנגב, הואשמה שפעלה עבור איראן. העבירות המיוחסות לה הן עבירות ביטחוניות חמורות וקיום קשרים עם גורמי מודיעין איראניים וביצוע משימות בהכוונתם. לטובת קיום הקשר עם גורמים אלה, עשתה אבו סמחאן שימוש בטלפון ייעודי ובאמצעותו עמדה איתם בקשר וקיבלה משימות.

"מקרה זה מצטרף לשורת מקרים מהתקופה האחרונה המלמדים על מאמצים חוזרים ונשנים של גורמי מודיעין עוינים לגייס אזרחים ישראלים לטובת ביצוע משימות שנועדו לפגוע בביטחון מדינת ישראל ואזרחיה", מסרו שב"כ והמשטרה בהודעתם.

עוד בנושא

מחאת תמיכה באיראן

סיפק מידע: כתב אישום נגד ישראלי שעלה מאיראן בשנת 1999

חייל צה

"העביר מידע תמורת כסף": חייל מואשם שריגל עבור איראן

תגיות |
בחירת העורכת
  • להחליף 3 רכבות כדי להגיע ליעד: הכאוס התחבורתי נמשך
    3 רכבות כדי להגיע ליעד: מה קורה עם הכאוס התחבורתי?
  • מי צריך את בחינות הבגרות? התלמידים שוויתרו על המבחנים - ומרוויחים כמו ההורים
    מי צריך בחינות בגרות? התלמידים שהחליטו להצליח בלי
  • סוריה
    תיעוד בלעדי מסוריה: ניצולי הטבח מדברים לראשונה
  • דרופשיפינג
    אבא שלי אמר לי שדרופשיפינג זאת רמאות. הוא צודק?
  • דליה רביקוביץ' ועידו קליר
    בנה של דליה רביקוביץ': "רק אחרי מותה הבנתי אותה"

אולי יעניין אותך