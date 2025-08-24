שני גברים אותרו ללא רוח חיים בשריפת רכב ביער חורשים, חשד לרקע פלילי

מדוברות המשטרה נמסר כי שוטרי תחנת קאסם אתרו כעת בשטח פתוח בין כפר ברא לקאסם, רכב שרוף ובו על פי החשד עצמות אדם

שני גברים אותרו הלילה (שבת) ללא רוח חיים ברכב שרוף ביער חורשים, בין כפר ברא לכפר קאסם. נסיבות האירוע נחקרות, וקיים חשד כי מדובר באירוע פלילי.

המשטרה פתחה בחקירת הנסיבות, תוך העברת הממצאים למכון לרפואה משפטית לשם השלמת הליך הזיהוי.

מפקד האירוע מטעם כבאות והצלה, רב-רשף עמית לובינר, מסר: "בהגיענו למקום זיהינו רכב בוער כליל שסביבו החלה בעירה של עצים וצמחייה, במקביל לפעולות הכיבוי בוצעה סריקה ברכב ואותרו בני אדם ללא רוח חיים. לוחמי האש מבצעים כעת כיבוי סופי במקום".

פראמדיק מד"א אורי שגב וחובש בכיר במד"א אפי לוי, שהגיעו לזירה, סיפרו:"כשהגענו למקום ראינו רכב בוער, כשניתן היה לגשת הבחנו ברכב בשני נוסעים עם כוויות ללא סימני חיים ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותם".