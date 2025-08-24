"עד לבירור"

בשל חקירתו בקטר-גייט: אלוף במיל' פולי מרדכי הושעה מצוות המו"מ

חבר צוות המשא ומתן הושעה מתפקידו לשבועיים, על רקע פרשת קטר-גייט שבה הוא נחקר באזהרה. מדובר בתנאי שהטילה המשטרה בהסכמתו, לאחר שנחקר ביום חמישי
מחבר סולימאן מסוודה
אלוף במיל' יואב פולי מרדכי
אלוף במיל' יואב פולי מרדכי צילום: הדס פרוש, פלאש 90

חבר צוות המשא ומתן לעסקת חטופים, האלוף במיל' יואב פולי מרדכי, הושעה מתפקידו לשבועיים עד לבירור, על רקע פרשת קטר-גייט שבה הוא נחקר באזהרה - כך פורסם היום (ראשון) בכאן חדשות. מדובר בתנאי שהטילה המשטרה בהסכמתו, לאחר שנחקר ביום חמישי.

מרדכי התייחס לפרסום, ומסר בתגובה: "לאורך כל פעילותי, תמיד הקפדתי קלה כבחמורה בהוראות החוק, וסייעתי למדינת ישראל בכל אימת שנדרש לכך. גם כאן, הגם שהכל נעשה באופן גלוי, שקוף ומדווח כדין, אעשה כל שנדרש בכדי לסייע לרשויות החוק להגיע לחקר האמת, ולפעול בהתאם להנחיותיהם, ולו בשל העובדה שהגעה לחקר האמת תוכיח שלא דבק רבב ולא נפל כל פגם בהתנהלותי".

בתחילת חודש יולי, פורסם כי מרדכי נחקר באזהרה בפרשת קטר-גייט. החשדות המיוחסים לו הם מגע עם סוכן זר ושוחד. בחודש פברואר האחרון פורסם בכאן חדשות כי במערכת הביטחון בוחנים את הקשר בין מרדכי לבין יועצו של ראש הממשלה יונתן אוריך ושותפו העסקי של מרדכי, בכיר לשעבר במוסד. 

מרדכי הכיר את אוריך מאז שהאחרון שירת ביחידת דובר צה"ל, ולפי גורמים שמכירים אותם השניים עמדו בקשר אישי וחברי רציף. מרדכי היה מעורב בעסקים עם הקטרים ונחשב למקושר מאוד באמירות. מאז פרוץ המלחמה הוא משרת במילואים במפקדת החטופים בפיקוד אלוף ניצן אלון.

באותה התקופה אף נודע כי שותפו הקרוב לעסקים של מרדכי, הבכיר לשעבר במוסד, חשוד בפרשת קטרגייט בעבירות של מגע עם סוכן זר ובעבירות נוספות.

כמו כן, לפני כשבועיים פורסם לראשונה בכאן חדשות כי מרדכי משמש בפועל יועץ לרמטכ"ל זמיר בשורה של נושאים. על-פי עדויות של בכירים במערכת הביטחון, מרדכי נמצא בלשכתו של הרמטכ"ל בתדירות גבוהה מאוד, משוחח איתו מספר פעמים ביום ומשמש יועץ בסדרה של נושאים, לרבות עניינים הקשורים לראש הממשלה נתניהו ותקשורת, התנהלות מול הדרג המדיני והאם להתבטא בעניין עסקה או לא.

לפי מקורות, תפקידו של מרדכי בפועל חורג בהרבה מגבולות התפקיד הרשמי שלו, כסגנו של האלוף ניצן אלון במפקדת החטופים. בין זמיר ומרדכי ישנה היכרות בת עשרות שנים וחברות קרובה.

לאחר ששמו של האלוף מרדכי עלה במסגרת הפרשה, פרסם דובר צה"ל הודעה חריגה מאוד בנוסח המגבה את מרדכי. ההערכה: ההודעה לא הייתה יכולה לצאת לאור ללא מעורבות הרמטכ"ל.

אולי יעניין אותך