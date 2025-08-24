במהלך בדיקה: רופא הותקף ע"י מטופל פסיכיאטרי בברזילי ונזקק לאשפוז

רופא הותקף ע"י מטופל פסיכיאטרי בברזילי ונזקק לאשפוז
המטופל תקף את הרופא, מתמחה בפסיכיאטריה בביה"ח ברזילי באשקלון, כשהגיע לבדיקה במיון הפסיכיאטרי. הוא פצע אותו באורח בינוני וגרם לו לשבר בכתף ולחבלה חמורה בקרסול. תלונה הוגשה למשטרה
מחבר קטי דור
בית החולים ברזילי
צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

מתמחה בפסיכיאטריה בבית החולים ברזילי באשקלון הותקף על-ידי מטופל בעל רקע פסיכוטי במהלך בדיקה במיון הפסיכיאטרי בביה"ח - כך פורסם היום (ראשון). הרופא נפצע באורח בינוני ואושפז עם שבר בכתף וחבלה חמורה בקרסול. תלונה הוגשה למשטרה.

התקרית האלימה אירעה בסוף השבוע, אז הגיע המטופל למיון בשל הפנייה לבדיקת פסיכיאטר. המטופל נכנס לחדר הרופא ונעל את הדלת אחריו, ובמהלך הבדיקה הוא זרק כיסא לעבר הרופא והתנפל עליו, תוך שהשליך אותו לרצפה ותקף אותו באגרופים.

יו"ר ארגון רופאי המדינה ד"ר זאב פלדמן אמר כי מדובר במגמה ההולכת וגוברת: "תדירות אירועי האלימות כנגד צוות רפואי עולה בתקופה האחרונה. האירוע החמור כנגד רופא פסיכיאטר בחדר המיון בברזילי מדגיש את הצורך בעיבוי ההגנה הפיזית על הצוותים הרפואיים, בנוכחות מאבטחים ובוודאי בנוכחות שוטרים בעיקר בחדרי המיון".

"בתקופה בה פוגעים בתקציב הבריאות, חשוב להזכיר למקבלי ההחלטות כי חובה להגן על הצוותים הרפואיים שעובדים יומם וליל כדי שיוכלו להתרכז בטיפול הרציף באזרחי ישראל", המשיך, וקרא לפעולה מצד המדינה: "על השר לביטחון פנים ומ"מ שר הבריאות להידרש לסוגיה בהקדם".

אולי יעניין אותך