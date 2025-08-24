הושגה שליטה על השריפה בכניסה לי-ם, תושבים פונו במבשרת ציון

הושגה שליטה בשריפה בכניסה לי-ם, תושבים פונו במבשרת ציון
השריפה פרצה ביער בכניסה לבירה, קו מתח נפגע בשל הלהבות, מה שגרם לתקלה ברמזורים בסביבה. 8 מטוסי כיבוי הוזנקו לפעול במקום
מחבר חיים גולדיטש
מאמצי כיבוי השריפה באזור ירושלים
מאמצי כיבוי השריפה באזור ירושלים צילום: אבי גאלאן, תיעוד מבצעי כב"ה י-ם

שריפה פרצה היום (ראשון) ביער בכניסה לירושלים, סמוך ליישוב מבשרת ציון. 8 מטוסי כיבוי הוזנקו לזירה, והחל פינוי תושבים משני רחובות ביישוב, הקרובים לקו האש. כבאות והצלה עדכנו כי בשלב זה הושגה שליטה על האש

לפני השגת השליטה, המשטרה נערכה גם לאפשרות של חסימת כביש 1 ביציאה מירושלים, בשל התקדמות השריפה לכיוון הכביש. כמו כן, נגרמו תקלות במספר רמזורים בעיר בשל פגיעה בקו המתח בכניסה אליה.

 

לפני כשבועיים, פרצו שריפות בכמה מוקדים ברחבי הארץ בחסות גל החום הקיצוני ששרר, בהם ביער אשתאול באזור בית שמש וביער בית קשת באזור נצרת. כוחות הכיבוי השתלטו על השריפות לאחר מספר שעות.

מזג האוויר הקיצוני הביא לחשש לשריפות בהרי המרכז, בשל שילוב של טמרפטורות גבוהות, יובש משמעותי ורוחות מערביות חזקות בהרים. בשל כך, נציב כבאות והצלה לישראל רב טפסר אייל כספי חתם על צו האוסר על הדלקת אש בשטחים פתוחים עד ל-31 באוגוסט.

