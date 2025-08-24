הושגה שליטה על השריפה בכניסה לי-ם, תושבים פונו במבשרת ציון

שריפה פרצה היום (ראשון) ביער בכניסה לירושלים, סמוך ליישוב מבשרת ציון. 8 מטוסי כיבוי הוזנקו לזירה, והחל פינוי תושבים משני רחובות ביישוב, הקרובים לקו האש. כבאות והצלה עדכנו כי בשלב זה הושגה שליטה על האש

שידור חי | כאן 11

לפני השגת השליטה, המשטרה נערכה גם לאפשרות של חסימת כביש 1 ביציאה מירושלים, בשל התקדמות השריפה לכיוון הכביש. כמו כן, נגרמו תקלות במספר רמזורים בעיר בשל פגיעה בקו המתח בכניסה אליה.

שריפה פרצה בכניסה לירושלים, החל פינוי תושבים במבשרת ציון. המשטרה נערכת לאפשרות של חסימת כביש 1 בשל התקדמות הלהבות >>> https://t.co/BUiAQRzkbP@HGoldich



(צילום: כבאות והצלה לישראל) pic.twitter.com/qfcf6I2iNQ — כאן חדשות (@kann_news) August 24, 2025

טייסת הכיבוי פועלת לבלימת השריפה בכניסה לירושלים, 8 מטוסי כיבוי הוזנקו@HGoldich https://t.co/NhGahPgXyJ pic.twitter.com/xADvFbIrBv — כאן חדשות (@kann_news) August 24, 2025

לפני כשבועיים, פרצו שריפות בכמה מוקדים ברחבי הארץ בחסות גל החום הקיצוני ששרר, בהם ביער אשתאול באזור בית שמש וביער בית קשת באזור נצרת. כוחות הכיבוי השתלטו על השריפות לאחר מספר שעות.

מזג האוויר הקיצוני הביא לחשש לשריפות בהרי המרכז, בשל שילוב של טמרפטורות גבוהות, יובש משמעותי ורוחות מערביות חזקות בהרים. בשל כך, נציב כבאות והצלה לישראל רב טפסר אייל כספי חתם על צו האוסר על הדלקת אש בשטחים פתוחים עד ל-31 באוגוסט.