בלעדי: הגבר שהתעלל בכלבו באור יהודה - בתיעוד קשה נוסף, וההחלטה המקוממת של הרשויות

עוד נחשף בכאן חדשות, כי ברונו הכלב יועבר לגיסו של בעליו המתעלל - ועל כן יאלץ לפגוש אותו שוב ושוב. כתב אישום הוגש נגד הבעלים, משה ברששת בגין התעללות בבעלי חיים

לאחר פרסום התיעוד הקשה של משה ברששת, בן 50 מאור יהודה, מתעלל בברונו, כלב הפודל טוי שלו במעלית בבניין מגוריו - כתב אישום הוגש נגדו היום (ראשון) בגין התעללות בבעלי חיים. מדובר בכתב אישום שמתאר התעללות בכלבו בשלוש הזדמנויות שונות.

בתיעודים בלעדיים שנחשפו הערב בכאן חדשות, ניתן לראות את הנאשם מטיח את כלבו על רצפת החניון כשהוא מתגלגל מכאבים, לאחר מכן מרים אותו מהצוואר בכוח ומכה אותו בחוזקה. ההתעללות נמשכה כאשר ברששת הטיח שוב את ברונו בכניסה לבניין והשליך אותו באכזריות לקרקע.

התיעודים הקשים שפורסמו בכאן חדשות

עוד נחשף הערב בכאן חדשות, כי לאחר שברונו הכלב טופל בשירות הווטרינרי עם שטפי דם וסבל מכאבים ורעידות - בימים האחרונים החליטו במשרד החקלאות, שאחראי על השירותים הווטרינריים, להעביר אותו לגיסו של ברששת. המשמעות היא שהוא יפגוש את בעליו המתעלל שוב ושוב.

ברששת נעצר לאחר שנתפס מתעלל בכלבו, אך שוחרר על ידי בית בית המשפט למחרת. היום כאמור להב 433 הגישו כתב אישום בעניינו.

ממשרד החקלאות נמסר בתגובה: "השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות בחנו בקפידה ובכובד ראש את סוגיית החזקתו של הכלב ברונו הכוללת בין היתר - היכן יתגורר, לידי מי יימסר ומי יאפשר הטיפול הטוב עבורו. לאחר שקלול, הוחלט כי הכלב יימסר לאדם המכיר אותו, ורוצה בטובתו. אנו ממשיכים לעקוב מקרוב אחר מצבו, כולל ביצוע ביקורות, במטרה להבטיח כי רווחתו נשמרת וצרכיו ממולאים כנדרש. ככל שיתברר בעתיד כי נדרשת בחינה מחודשת של ההחלטה, יפעל המשרד בהתאם ויבצע את ההתאמות הנדרשות".