יוצא האח הגדול קאזם חליליה נהרג בתאונת דרכים בכביש 6
חליליה היה החייל המוסלמי הראשון בגלי צה"ל, ונהרג בתאונה קטלנית בין משאית לרכב פרטי
מחבר אורלי אלקלעי
קאזם חליליה
קאזם חליליה צילום: ללא קרדיט

קאזם חליליה בן ה-32, נהרג בתאונת דרכים אמש (ראשון) בכביש 6. קאזם, שהשתתף באח הגדול, היה החייל המוסלמי הראשון בגלי צה"ל. 

התאונה הקטלנית בה נהרג חליליה הייתה בין משאית לבין רכב פרטי. לחלק מבני משפחתו של חליליה נודע על דבר מותו מפרסומים בתקשורת. 

בשנתיים האחרונות ליווה חליליה את משפחתו של חברו יונתן סמרנו, שגופתו הוחזרה משבי חמאס ביוני האחרון. קובי, אביו של יונתן סמרנו ספד לחליליה: "חבר יקר אח קטן וכמו שהיית אומר, ילד בלי ירושה". 

יוסף חדאד ספד לו לקאזם: "קאזם היה פורץ דרך אמיתי. הוא רצה להביא שינוי אמיתי והשפעה בכל פלטפורמה בתקשורת, ברשתות ובכנסת. קאזם עסק בהסברה ישראלית למרות ההשלכות והמחיר האישי ששילם. הוא איבד את בן דודו הגיבור עווד דראוושה שנרצח ב-7 באוקטובר במסיבת הנובה כשפעל להציל חיים כפראמדיק".

זירת התאונה בה נהרג חליליה. צילום: דוברות מד
זירת התאונה בה נהרג חליליה. צילום: דוברות מד"א

אולי יעניין אותך