פועל נהרג הבוקר (שלישי) בקריסת פיגומים בני ארבע קומות ברחוב רנ"ק בתל אביב, בזמן עבודות שיפוץ בבניין. הפועל חולץ ללא רוח חיים מעומק של כ-15 מטרים. על פי גורמי הרפואה, שלושה פועלים נוספים חולצו מההריסות ופונו לקבלת טיפול רפואי, כשמצבם הוגדר קל ובינוני.
הרוג ופצועים בקריסת פיגומי בניין בתל אביב
באתר קריסת הפיגומים ברחוב רנ"ק, הפועל חולץ ללא רוח חיים מעומק של כ-15 מטרים • שלושה עובדים נוספים נפצעו באורח קל ובינוני ופונו לטיפול רפואי
אנה פינס
אתר קריסת הפיגומים בתל אביב, הבוקר צילום: דוברות מד"א