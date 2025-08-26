הרוג ופצועים בקריסת פיגומי בניין בתל אביב

הרוג ופצועים בקריסת פיגומי בניין בתל אביב
באתר קריסת הפיגומים ברחוב רנ"ק, הפועל חולץ ללא רוח חיים מעומק של כ-15 מטרים • שלושה עובדים נוספים נפצעו באורח קל ובינוני ופונו לטיפול רפואי
מחבר אנה פינס
Getting your Trinity Audio player ready...
אתר קריסת הפיגומים בתל אביב, הבוקר
אתר קריסת הפיגומים בתל אביב, הבוקר צילום: דוברות מד"א

פועל נהרג הבוקר (שלישי) בקריסת פיגומים בני ארבע קומות ברחוב רנ"ק בתל אביב, בזמן עבודות שיפוץ בבניין. הפועל חולץ ללא רוח חיים מעומק של כ-15 מטרים. על פי גורמי הרפואה, שלושה פועלים נוספים חולצו מההריסות ופונו לקבלת טיפול רפואי, כשמצבם הוגדר קל ובינוני.

עוד בנושא

היכל התרבות בתל אביב

פועל כבן 30 נהרג בנפילה מגג היכל התרבות בת"א

בור הביוב במזכרת בתיה

פועל נהרג לאחר שנפל לבור ביוב במזכרת בתיה

תגיות |
בחירת העורכת
  • התנתקות | פרק 1 - וארשתיך לי לעולם
    עמוס תמם בדרמה חדשה על הימים שקרעו את החברה הישראלית
  • צאצאי הנאצים שביקרו במטולה כדי לתמוך בשיקום מהמלחמה
    לא עומדים מנגד: צאצאי הנאצים שמשקמים את מטולה
  • שיר אחד עונה 2 | פרק 9 - עמיר בניון: "ניצחת איתי הכל"
    מי האחת שניצחה הכל עם עמיר בניון?
  • הבלתי מאוזנים
    שלום כיתה א': דנה ויובל מתכוננים לחזרה ללימודים
  • פלאש 90
    במימון ארגונים זרים: מי הם שיאני הטיסות בכנסת?

אולי יעניין אותך