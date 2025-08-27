עלול להכיל אלרגן: ריקול לגלידה של בן & ג'ריס

מפעל "מוצרי איכות אמריקניים" קורא לצרכנים אלרגיים שלא לצרוך את הגלידה בטעם "בצק עוגיות" בשל נוכחות בוטנים שלא מופיעה ברשימת הרכיבים , אלא רק במידע "עלול להכיל"
מפעל מוצרי איכות אמריקניים הודיע היום (רביעי) על החזרת מוצר גלידת בצק עוגיות של מותג בן & ג'ריס. ההחזרה מתבצעת בעקבות תלונות צרכנים ובדיקה שנערכה במסגרת מערכת בקרת האיכות העצמית של המפעל.

בבדיקה נמצאה נוכחות אלרגן מסוג בוטנים שאינו מופיע ברשימת הרכיבים של המוצר, ומסומן במידע על האלרגנים כ"עלול להכיל" בלבד.

פרטי המוצר המוחזר:
- שם המוצר: בצק עוגיות
- מותג: גלידת בן & ג'ריס
- תכולה: 427 גרם
- שם יצרן: מוצרי איכות אמריקאיים
- ברקוד: 076840100583
- תאריך תפוגה: עדיף להשתמש לפני התאריך המודפס בתחתית המיכל 09/02/27, מהשעה 20:00 ואילך

צרכנים שיש להם אלרגיה לבוטנים ולאלרגנים נוספים המופיעים בתווית המוצר מתבקשים שלא לצרוך את המוצר. המפעל אוסף את המוצר מדרכי השיווק בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות.

לפניות ניתן להתקשר למספר 08-9437474 שלוחה 2 או לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת office@benjerry.co.il.

