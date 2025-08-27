"תעשו פו": התשובה המקוממת של השר בן גביר לתושבי דרום תל אביב שהתלוננו על פשיעת שב"חים

"תעשו פו": תשובת השר לתושבי ת"א שהלינו על פשיעת שב"חים
אחד מתושבי דרום העיר שלח לבן גביר הודעה בה שאל על פינוי דרת רחוב אלימה. השר לביטחון לאומי ענה לו בהקלטה, שהגיעה לידי כאן חדשות: "נו באמת, עושים לה 'פו' והיא בורחת, אתה מפחד משב"חית?"
מחבר אנה פינס
השר לביטחון לאומי בן גביר
צילום: אבשלום ששוני, פלאש 90

תושבי דרום תל אביב הופתעו מתגובתו המקוממת של השר לבטחון לאומי איתמר בן גביר, לתלונותיהם על מכת השוהים הבלתי חוקיים באיזור. במהדורת כאן חדשות פורסמה הערב (רביעי) התשובה המזלזלת שקיבל תושב, שכתב לשר על פשיעה של שוהה בלתי חוקית בשכונה בו הוא גר.

אותו התושב לבן גביר הודעה שבה כתב: "יש סיבה שהשב"חית הנרקומנית לא מפונה?", כשהוא מתייחס לדרת רחוב אלימה שהסתובבה באיזור התחנה המרכזית. בן גביר ענה לו בהקלטה, שהגיעה לידי כאן חדשות: "נו באמת, עושים לה 'פו' והיא בורחת, אתה מפחד משב"חית?".

רק השבוע נעצרו יותר מ-100 שוהים בלתי חוקיים באיזור דרום תל אביב. מחר יפגינו תושבי שכונות הדרום במהלך אירועי הלילה הלבן של עיריית תל אביב.

מהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נמסר בתגובה: "אני עומד מאחורי דברי שהמשטרה יכולה לעשות פו ולטפל בקלות בשב"חית שתקפה, ועומד מאחורי דבריי שחשוב שאזרחים יתלוננו. בכל מקום אחר היו מוחים כפיים לשר שעונה לאלפי הודעות ומשקיע את הנשמה, ורק אצלנו יש מי שלא מרוצה. אמשיך להשיב לאזרחים באופן אישי ולדאוג לביטחונם - כמו שלא עשה שום שר מעולם".

